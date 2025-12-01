Yhdysvaltojen erityislähettiläs matkustaa tänään Moskovaan.
Kreml vahvistaa, että presidentti Vladimir Putin keskustelee Yhdysvaltojen erityislähettilään Steve Witkoffin kanssa huomenna iltapäivällä.
Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan kaksikko keskustelee "päivän jälkipuoliskolla".
Aiemmin yhdysvaltalainen virkamieslähde kertoi, että Witkoff matkustaa Moskovaan tänään.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin suhtautuvansa optimisesti siihen, että sopimus sodan lopettamiseksi Ukrainassa on mahdollista saada aikaan.