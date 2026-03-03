Grayn anatomia -näyttelijä Eric Danen kuolinsyy selvisi.

Greyn anatomia- ja Euphoria-sarjoista tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Eric Dane menehtyi 19. helmikuuta. Hän oli kuollessaan 53-vuotias.

Dane sairasti liikehermoja rappeuttavaa ALS-tautia. Hän kertoi diagnoosistaan viime vuoden huhtikuussa.

People-lehden mukaan Danen kuoli hengitysvajaukseen. Lehden mukaan kuoleman taustalla oli ALS.

Lihastautiliiton mukaan ALS on aikuisten yleisin motoneuronitauti. Se rappeuttaa lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja eli motoneuroneja ja etenee kaikkiin tahdonalaisiin lihaksiin sekä hengityslihaksiin. Lihakset menettävät vähitellen hermoyhteytensä ja sen seurauksena heikkenevät, surkastuvat ja lakkaavat toimimasta. ALS:iin ei ole parannuskeinoa.

Dane tuli tutuksi Greyn anatomian Mark Sloanina, joka tunnettiin myös lempinimellä McSteamy. Hän teki myös lukuisia rooleja valkokankaalla.

Hänellä on kaksi tytärtä vaimonsa Rebecca Gayheartin kanssa.

