Kreml ilmoittaa, että se jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa, kunnes saavuttaa tavoitteensa.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että Venäjän tavoitteisiin ei vielä ole päästy, joten sotilaallinen operaatio jatkuu.
Peskovin mukaan Venäjän pääpyrkimyksenä on taata itäisen Ukrainan Donbasin alueen väestön turvallisuus, joka on venäläistulkinnan mukaan suuressa vaarassa.
Tänään tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan.
10:29Neljä vuotta sotaa Ukrainassa – mitä rintamalla on tapahtunut? Vieraana Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (Kok.).