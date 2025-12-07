Asian ytimessä.doc – 1000 päivää työttömänä kertoo, kuinka raadollista on olla työtön.
Juho-Pekka Palomaa on 33-vuotias sinkkumies Kokkolasta. Hiljattain miehellä oli edessään erityislaatuinen merkkipäivä.
Ajankohtaa ei sinänsä voinut valita. Merkkipäivät tuppaavat olemaan silloin kun ne kohdalle osuvat: Juho-Pekka vietti tuhannetta työttömyyspäiväänsä.
Lokakuun lopun juhlaa varten hän oli kysynyt someseuraajiltaan, millä tapaa hänen tulisi juhlistaa tätä elämän uutta virstanpylvästä. Vastaus oli selkeä: järjestä tapahtuma tai mielenosoitus eduskuntatalon edessä.
– Moni kysyi, että miten päivä Helsingissä meni. Sehän meni kyllä tosi hyvin kaikilta niiltä osin, mihin pystyin vaikuttamaan. Mutta mihin en voinut vaikuttaa, oli vaikkapa kurja sää, J-P kuvaili somepäivityksessään.
Helsingissä oli tarkoitus kokoontua nyyttärit-meiningillä. Isolla kirkolla aikaansa viettäneet tietävät, että harvoin pääkaupunki tarjoaa sitä kauneinta itseään loppusyksystä. Tuuli usein tuivertaa ja kostea meri-ilma verhoaa Linjat sateisella sumullaan.
Sateisesta säästä huolimatta, tapahtumaan tuli väkeä piknikille.
Positiiviseksi yllätykseksi ja huonosta säästä huolimatta kiinnostuneita osallistujia tapahtumaan kuitenkin löytyi. Moni oli bongannut tapahtuman Stadissa.fi-sivustolta.
– Paikalle oli eksynyt sateisesta säästä huolimatta väkeä, ja tiensä olivat löytäneet myös tuiki tuntemattomat ihmiset omasta mielenkiinnostaan, kuin myös vanhat tuttavat ja ystävät jopa melkein vuosikymmenen takaa! J-P iloitsi julkaisussaan.
Juho-Pekka on kolmekymppinen korkeasti koulutettu mies, joka ei saa töitä.
1000 päivää työttömänä näyttää työttömyyden raadollisuuden ja avaa, miltä tuntuu elää täysin työnantajien armoilla.
Tuhat päivää on liki kolme vuotta
Tuhat päivää on melkein kolme vuotta. Tunteihin muutettuna se on noin 24 000 tuntia.
1000 Päivää = 2,7 vuotta = 32,8 kuukautta = 142,86 viikkoa = 24 000 tuntia
Juho-Pekka irtisanottiin silloisesta työpaikastaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Hän työskenteli tuottajana animaatio- ja kuvitusfirmassa.
– Se oli aika yllättävä tilanne se töiden päättyminen. Työvelvoite päättyi samoin tein. Se oli omanlainen shokkinsa se kevät.
Juho-Pekalla on taskussaan korkeakoulututkinto, ja työkokemusta on karttunut niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Lukuisista hakemuksista huolimatta työtä ei ole löytynyt.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2025 lokakuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,3 prosenttia.
Euromaiden vertailussa Suomi-neito pidättää itkuaan hopeamitali kaulassaan. Kärkisijaa pitää Espanja ja pronssijakkaralta löytyy Ruotsi.
Tilanne ei ole tullut yllätyksenä. Kuluneena kesänä uutisoitiin, että työllisyyspalveluiden rekisterissä oli 75 000 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa.
Juho-Pekka on valmis muuttamaan työn perässä nopeallakin aikataululla. Hakualueeksi onkin määritelty käytännössä koko Suomi. Ulkomaille muuttokaan ei ole poissuljettua.
Muuttaminen esimerkiksi toiselle puolen Suomea voi tapahtua lyhyessäkin ajassa ja uuden parisuhteen sovittaminen siihen tuntuu haastavalta.
– Kyllä mulla on ajatus, että en mä välttämättä haluaisikaan parisuhdetta, ennen kuin mulla on tiedossa, missä tulen asumaan, työskentelemään tai elämään.
Riittämättömyyden tunne uuvuttaa
Yleisin vastaus töitä hakiessa on: valitettavasti tällä kertaa sinua ei tultu valituksi jatkoon.
Tuo vastaus on Juho-Pekalle vuosien saatossa tullut hyvinkin tutuksi.
Pahimpia ovat kuitenkin sellaiset hakuprosessit, joissa mies on kutsuttu haastatteluun ja hän on ollut mukana aivan viime metreille saakka. Toivon herätessä kieltävä vastaus sattuu joka kerta yhtä paljon.
Lukuisat torjumiset, kerta toisensa jälkeen saapuvat ei kiitos -sähköpostit sekä jatkuva toivonkipinän herätteleminen voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä.
– Suurin asia, mikä siinä uuvuttaa, on se riittämättömyys.
