Työpaikka, parisuhde ja terveys – Juho-Pekka menetti kaiken lyhyessä ajassa Juho-Pekka on 33-vuotias korkeakoulutettu, jota työnantajat eivät halua. Julkaistu 49 minuuttia sitten Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Asian ytimessä.doc – 1000 päivää työttömänä kertoo, kuinka raadollista on olla työtön. Juho-Pekka Palomaa on 33-vuotias sinkkumies Kokkolasta. Hiljattain miehellä oli edessään erityislaatuinen merkkipäivä. Ajankohtaa ei sinänsä voinut valita. Merkkipäivät tuppaavat olemaan silloin kun ne kohdalle osuvat: Juho-Pekka vietti tuhannetta työttömyyspäiväänsä. Lokakuun lopun juhlaa varten hän oli kysynyt someseuraajiltaan, millä tapaa hänen tulisi juhlistaa tätä elämän uutta virstanpylvästä. Vastaus oli selkeä: järjestä tapahtuma tai mielenosoitus eduskuntatalon edessä. – Moni kysyi, että miten päivä Helsingissä meni. Sehän meni kyllä tosi hyvin kaikilta niiltä osin, mihin pystyin vaikuttamaan. Mutta mihin en voinut vaikuttaa, oli vaikkapa kurja sää, J-P kuvaili somepäivityksessään. Helsingissä oli tarkoitus kokoontua nyyttärit-meiningillä. Isolla kirkolla aikaansa viettäneet tietävät, että harvoin pääkaupunki tarjoaa sitä kauneinta itseään loppusyksystä. Tuuli usein tuivertaa ja kostea meri-ilma verhoaa Linjat sateisella sumullaan.





Sateisesta säästä huolimatta, tapahtumaan tuli väkeä piknikille.

Positiiviseksi yllätykseksi ja huonosta säästä huolimatta kiinnostuneita osallistujia tapahtumaan kuitenkin löytyi. Moni oli bongannut tapahtuman Stadissa.fi-sivustolta.

– Paikalle oli eksynyt sateisesta säästä huolimatta väkeä, ja tiensä olivat löytäneet myös tuiki tuntemattomat ihmiset omasta mielenkiinnostaan, kuin myös vanhat tuttavat ja ystävät jopa melkein vuosikymmenen takaa! J-P iloitsi julkaisussaan.

Tuhat päivää on liki kolme vuotta

Tuhat päivää on melkein kolme vuotta. Tunteihin muutettuna se on noin 24 000 tuntia.

1000 Päivää = 2,7 vuotta = 32,8 kuukautta = 142,86 viikkoa = 24 000 tuntia

Juho-Pekka irtisanottiin silloisesta työpaikastaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Hän työskenteli tuottajana animaatio- ja kuvitusfirmassa.

– Se oli aika yllättävä tilanne se töiden päättyminen. Työvelvoite päättyi samoin tein. Se oli omanlainen shokkinsa se kevät.

Juho-Pekalla on taskussaan korkeakoulututkinto, ja työkokemusta on karttunut niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Lukuisista hakemuksista huolimatta työtä ei ole löytynyt.

Suomen karut työttömyysluvut

Nuori mies ei ole ainoa laatuaan Suomessa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2025 lokakuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,3 prosenttia.

Euromaiden vertailussa Suomi-neito pidättää itkuaan hopeamitali kaulassaan. Kärkisijaa pitää Espanja ja pronssijakkaralta löytyy Ruotsi.

Tilanne ei ole tullut yllätyksenä. Kuluneena kesänä uutisoitiin, että työllisyyspalveluiden rekisterissä oli 75 000 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa.

Parisuhdekin päättyi

Vain pari viikkoa sen jälkeen, kun Juho-Pekka sai kuulla, ettei töihin enää tarvitse tulla takaisin, tapahtui muutakin.

– Pari viikkoa potkujen jälkeen myös pitkäaikainen parisuhde tuli päätökseen. Sinä keväänä ja sinä vuonna tapahtui tosi paljon.

Vaikka ero ei johtunut työpaikan menettämisestä, tuli se harmillisesti samaan elämänvaiheeseen.

Kotipaikkakunnalle Kokkolaan muuttanut mies halusi olla lähellä tukiverkkoja, perhettä sekä lapsuuden ja nuoruuden ystäviä.

Muutto pääkaupunkiseudulta Kokkolaan tuntui luontevalta ratkaisulta.

– Tuntui vaan, että se kakka valuu niskaan, eikä mikään mennyt niin kuin oli suunnitellut ja kuvitellut.

Arkeen tarvitsee tekemistä

Kokkolaan muutto helpotti myös taloudellista tilannetta, sillä asumiskustannukset ovat pienemmät pääkaupunkiseutuun verrattuna.

Syitä sille, miksi aamulla nousee sängystä, on löydyttävä. Työttömän arki voi olla Juho-Pekan mukaan erittäin yksinäistä.

– Kaipaan sitä, että lähtee kotoa jonnekin muualle. Tulee laitettua puhtaat vaatteet tai vaikka pyöräiltyä töihin. Kyllä sekin sellaista rutiinia tai rytmiä tuo päivään.

Vaikka työnhaku tuntuu miehestä aika ajoin kokopäiväiseltä työltä, myös omasta hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

Liikunta ja harrastukset ovat tuoneet arkeen kaivattua rutiinia ja rytmiä.

Miehellä ei ole suoratoistopalveluita, ja leffailtaa varten katsottavat lainataan kirjastosta. Yksi hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoista on liikkuminen ja esimerkiksi avantouinti sekä saunominen.

– Liikunta ja kaverit ovat tosi tärkeässä roolissa siinä hyvinvoinnin osana tukena.

– Mulle tärkeintä ei ole se liikunnassa kehittyminen, vaan se, että on kivaa ja hauskaa, Juho-Pekka kertoo.

Juho-Pekka palasi potkujen saamisen jälkeen vanhaan harrastukseensa jalkapalloon.

Kavereita, yhteisöllisyyttä ja tavoitteita oli taas elämässä.

Kunnes sekin meni.

– Samalla kentällä, jolla olin 11 vuotta sitten saanut eturistisiteen poikki, meni se sama uudestaan poikki. Se oli jälleen yksi takaisku sille samalle vuodelle.

Työnhaku voi tuntua kokopäivätyöltä.

Takaiskuista huolimatta mies piti kuitenkin yllä hymyä, eikä halunnut näyttää sitä, että elämä tuntui luisuvan aina vain huonompaan suuntaan.

Myös suolisto alkoi oireilemaan, ja ruokavalioon tuli kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Erityisruokavalioon kuluu myös hieman enemmän rahaa.

– Jalkapallovalmentaja kysyi saunaillassa, että kuinka jaksan pysyä näin positiivisena. Itsestä ei kuitenkaan aina tunnu niin positiiviselta, Juho-Pekka sanoo.

Yksinjääminen tuntuu raskaalta

Eron jälkeen mies koki saavansa sen kokemattoman sinkkunuoruuden, mutta deittailulle ja hurvittelulle on myös aikansa.

Nyt toiveissa siintää ajatus jostain vakavammasta. Nuori mies haluaisi löytää rinnalleen kumppanin, jonka kanssa voisi jakaa sitä aivan tavallista arkea.

Työttömyys kuitenkin vaikuttaa siihenkin.

Juho-Pekka on valmis muuttamaan työn perässä nopeallakin aikataululla. Hakualueeksi onkin määritelty käytännössä koko Suomi. Ulkomaille muuttokaan ei ole poissuljettua.

Muuttaminen esimerkiksi toiselle puolen Suomea voi tapahtua lyhyessäkin ajassa ja uuden parisuhteen sovittaminen siihen tuntuu haastavalta.

– Kyllä mulla on ajatus, että en mä välttämättä haluaisikaan parisuhdetta, ennen kuin mulla on tiedossa, missä tulen asumaan, työskentelemään tai elämään.

Riittämättömyyden tunne uuvuttaa

Yleisin vastaus töitä hakiessa on: valitettavasti tällä kertaa sinua ei tultu valituksi jatkoon.

Tuo vastaus on Juho-Pekalle vuosien saatossa tullut hyvinkin tutuksi.

Pahimpia ovat kuitenkin sellaiset hakuprosessit, joissa mies on kutsuttu haastatteluun ja hän on ollut mukana aivan viime metreille saakka. Toivon herätessä kieltävä vastaus sattuu joka kerta yhtä paljon.

Lukuisat torjumiset, kerta toisensa jälkeen saapuvat ei kiitos -sähköpostit sekä jatkuva toivonkipinän herätteleminen voivat tuntua ylitsepääsemättömiltä.

– Suurin asia, mikä siinä uuvuttaa, on se riittämättömyys.

