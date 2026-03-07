Lappeenrannan SaiPa tekee tylyä jälkeä Pelicansin kustannuksella.
Avauserä oli joukkueiden osalta vielä tasainen, mutta SaiPa otti kuitenkin noin 15 minuutin pelin jälkeen ohjat käsiinsä Juuso Heikkilän viedessä isännät edelle.
Toisessa erässä maaliverkot alkoivat heilua kovalla tahdilla. Maxime Fortier tuplasi SaiPan johdon, kun erä oli vanhentunut vain 53 sekuntia.
Reilut pari minuuttia myöhemmin taululla komeilivat jo 4–0-lukemat Emil Kuuslan ja Fortierin toimesta.
Neljään takaiskumaaliin päättyi myös Pelicans-tähti Patrik Bartosakin ilta, ja Pelicansin maalille luisteli Zachary Emond. Bartosakille merkittiin ottelussa vain kahdeksan torjuntaa.
SaiPa johtaa ottelua toisessa erässä maalein 4–1.