Millainen on hyvä vanhempi? Perheterapeutti kertoo, mikä on tärkeintä 1:23 Asiantuntijan mukaan lapsille ei tule antaa liian raskasta roolia perhearjessa. Julkaistu 40 minuuttia sitten Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Perhetyön ammattilainen kertoo, mikä vanhemman on tärkeintä tunnistaa vanhemmuudessaan. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti Laura Widenius näkee, että turvallisen tunneyhteyden säilyttäminen on keskiössä lapsen psyykkisen kehityksen näkökulmasta. – Vanhempi on emotionaalisesti ja turvallisesti saatavissa lapselle, Widenius kertoi MTV Uutisille. Asiantuntijan mukaan perheen sisälle syntyy helposti erilaisia rooleja. – Minä ajattelen, että siinä on pyrkimyksenä sopeutua ja säädellä perheen sisäisiä suhteita. Widenius näkee, että vanhemman olisi hyvä tunnistaa, mikäli lapselle asetetaan liian raskas rooli kantaa. – Lapsen näkökulmasta haitallisia tai haitallisia rooleja kannattaa lähteä korjaamaan, jos se on lapsen kehityksen kannalta haitallista. Liian raskaita rooleja voivat esimerkiksi olla liiallinen vastuunkanto vanhemman tunteista tai liiallinen tunnesäätely. Lue myös: Vanhemman ei kannata vaieta arjen kuormittavista haasteista: "Lapsi aistii, jos vanhempi on huolestunut"

Vähitellen kasvattajaksi

Asian ytimessä.doc – Rikkinäiset äidit -dokumentissa Metta Sävikari kertoo kantavansa huolta siitä, aiheuttaako oma sairastaminen liiallista vastuunkantoa jälkikasvulle.

– Pelkään sitä, että Sabrina-tyttö alkaa myötäilemään minun tunnetilojani, niin kuin minä olen tehnyt lapsena, Sävikari kertoo dokumentissa.

Widenius näkee, että avainasemassa vanhemmalle on tietoisuus siitä, mitkä tekijät omasta lapsuudenmallista ovat kenties jääneet puuttumaan.

– Jos ajatellaan yleisesti, on erilaisia mielenterveyden häiriöitä tai pitkäaikaissairauksia, jotka voivat vaikuttaa siihen suhteeseen lapsen kanssa. Pohdintoja siitä, mitä niissä suhteissa siirtyy.

Wideniuksen mukaan yksittäiset traumat tai kokemukset eivät siirry, vaan oleellisempaa on se, millaisen tunneilmapiirin vaikeat kokemukset tuovat ja kuinka niistä voi selviytyä.

– Selviytymismalleja miettimällä ja ymmärtämällä, miten kokemukset vaikuttavat vanhemmuudessa ja suhteessa lapseen. Kuinka ne vaikuttavat turvallisuuden kokemukseen ja vanhemman kykyyn toimia säätelyapuna lapselle? Widenius kysyy.

Avun tarve tulee tunnistaa

Mielenterveysalan kansalaisjärjestö Mieli ry:n mukaan on tärkeää , että vanhempi osaa asettua lapsen asemaan ja mieleen, on läsnä ja on kiinnostunut lapsen elämästä.

– Vanhemman tulee kyetä vastaamaan lapsen fyysisiin, psyykkisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin ja viesteihin johdonmukaisesti, vanhemmuutta kuvaillaan.

Mannerheimin lastensuojeluliitto muistuttaa verkkosivuillaan, ettei kasvatus ole vain vanhemman vaikuttamista lapseen. Lapsi vaikuttaa myös vanhempaan.

– Muun muassa lapsen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa siihen, minkälaista palautetta lapsi saa vanhemmaltaan.

Vanhemmuuteen ja kasvattajaksi kasvetaan vähitellen vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

Asian ytimessä.doc – Rikkinäiset äidit Rikkinäiset äidit -dokumentissa nähdään kaksi sairastavaa äitiä. Metta taistelee korvaushoidon ja pikkuvauva-arjen keskellä. Sonja-Elina sen sijaan avaa, millaista on luotsia teini-iän kynnyksellä olevia huollettavia, kun on pakotettu makuuasentoon. Millaista on olla äiti, kun pelko sairaudesta varjostaa elämää? 21:41 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

MLL nostaa esiin, että vanhemman pohtiessa omaa tapaansa kasvattaa, vanhemman kasvatustietoisuus on herännyt.

– Vanhempi voi käydä läpi erilaisia kasvatustapoja ennen kuin joku tapa vakiintuu. Eri-ikäisten ja erilaisten lasten kanssa korostuvat erilaiset kysymykset. Sisarusten väliset suhteet haastavat kasvattajan uudenlaiseen pohdintaan, MLL kertoo.

Widenius kertoo, että perhesuhteissa muodostuvien kiintymyssuhteiden kautta tulee ymmärrettäväksi, kuinka vaikutamme toinen toisiimme.

– Esimerkiksi lapsen oireilu herättää vanhemmassa suojakeinoja tai -mekanismeja, jotka hänellä ovat omasta lapsuudesta automatisoituja tai tuttuja.

Perheterapeutin mukaan perhearjessa tärkeää on tunnistaa ja huomata tilanteet, jolloin apuun voi tukeutua. Yksi merkittävä tekijä, joka tämän päivän yksilökeskeisessä kulttuurissa usein unohtuu on kokonaisuuden miettiminen.

– Ennen kaikkea on huoli siitä, osataanko hyödyntää riittävästi suhdeperustaisia hoitoja eli pari- ja perheterapioita. Yksilökeskeinen ja lyhyiden hoitojen kulttuuri on tämän ajan ilmiö, mutta toivoisin, että hoitamisessa osattaisiin huomioida suhteet, joissa ihmiset elävät.

17:27 Katso lasten psykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti Laura Wideniuksen haastattelu kokonaisuudessaan.

Leo Kirjonen MTV Uutiset Leo Kirjonen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.