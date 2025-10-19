Rekrytoinnin asiantuntijat antavat neuvoja, kuinka erottua hakijajoukosta ja laatia tehokas työhakemus.

Huomenta Suomen aamussa keskusteltiin siitä, miten työnhakija voi erottautua edukseen työnhaussa.

Työnhaku voi olla hyvinkin turhauttavaa. Erityisesti, jos hakemuksiin ei saa edes vastauksia työnantajilta. Kerroimme aiemmin, mikä voi olla syynä siihen, ettei vastauksia tule.

Työnantajan markkinat

Duunitori julkaisi äskettäin tuoretta dataa sisältävän tutkimuksen: Kansallinen rekrytointi­tutkimus 2025, joka kertoo työnhaun tämänhetkisestä tilanteesta.

– Se ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, että työnhakijoiden määrä on kasvanut, Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto kertoo.

Sen lisäksi, että aktiivisten työnhakijoiden määrä on kasvussa, myös yksittäisen työnhakijoiden lähettämien työhakemusten määrä kasvaa.

– Työmarkkinoilla kaivataan jatkuvasti toki hyviä osaajia, Vaisto muistuttaa.

Työttömyys ilmiönä ei vaikuta jokaiseen toimialaan. Esimerkiksi IT-alalla on osaajapulaa. Erityisesti vaativissa ja haastavissa tehtävissä kaikki hakijat viedään käytännössä käsistä.

Miten valmistautua rekrytoinneissa?

Muutosneuvotteluiden myötä työnhakijoiksi on päätynyt myös pitkissä työsuhteissa viihtyneitä tekijöitä, jotka eivät ole edes tottuneet nykyaikaiseen työnhakuun.

– Kannattaa ensinnäkin miettiä, mitä haluaa tehdä ja mitä osaa tehdä, Baronan rekrytointipäällikkö Kristiina Vormala ohjeistaa.

Apua voi hakea keskustelemalla entisten kollegoiden ja esimiesten kanssa omista vahvuuksistaan.

– Kannattaa ottaa palautetta vastaan, kirjata ne ylös ja oppia tunnistamaan omat vahvuudet, Vormala ehdottaa.

Omaa työhakemusta, ansioluetteloa ja esimerkiksi LinkedIn-profiilia kannattaa pitää yllä silloinkin, kun ei aktiivisesti etsi uusia töitä.

Älä mene helpoimman kautta

Molemmat asiantuntijat varoittavat yhdestä selkeästä ja helposti vältettävästä laiskan hakijan sudenkuopasta.

– Tekoäly varmasti laatii työnhakemuksen sekunneissa, mutta onko se hyvä, niin se on eri asia, Vaisto kertoo.

Tekoälyn hyödyntäminen työnhaussa kasvaa vuosi vuodelta, mutta suoraan ei kannata kopioida tekoälyn laatimaa hakemuskirjettä.

– Siinä voi tehdä pohjan ja raamin, eli etsiä omia ydinasioita. Sen pitäisi kuitenkin kuulostaa ja tuntua sinulta, Vormanen kommentoi.