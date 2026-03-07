Pienellä tökkäyksellä voi tulevaisuudessa olla suuri merkitys, kun ihmiskunta pyrkii estämään Maata mahdollisesti uhkaavia avaruuden kappaleita.
Nasa teki historiaa vuona 2022, kun se tarkoituksella törmäsi aluksellaan päin avaruudessa kulkenutta asteroidia.
Tarkoituksena oli selvittää, pystyykö törmäyksellä muuttamaan asteroidin kulkua. Jo entuudestaan on tiedossa, että DART-testissä (Double Asteroid Redirection Test) asteroidipari Dimorphoksen ja Didymoksen keskinäinen kiertoaika toistensa ympäri lyheni peräti 33 minuutilla, kun luotain iskeytyi pienempää Dimorphosta päin.
Nasan asteroiditörmäyksessä syntyneitä kappaleita suuntaamassa kohti Maata?
Dimorphos-asteroidi on alkanut käyttäytyä kummallisesti
Tiedesivusto Science Alert kertoo, että nyt törmäyksen aiheuttamista vaikutuksista on saatu vielä merkittävämpää tietoa: Törmäys ei nimittäin muuttanut vain parin keskinäistä kiertonopeutta toisiinsa nähden, vaan koko Didymos-Dimorphos-järjestelmän eteneminen avaruudessa Auringon ympäri muuttui.