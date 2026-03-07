Tiedesivusto Science Alert kertoo, että nyt törmäyksen aiheuttamista vaikutuksista on saatu vielä merkittävämpää tietoa: Törmäys ei nimittäin muuttanut vain parin keskinäistä kiertonopeutta toisiinsa nähden, vaan koko Didymos-Dimorphos-järjestelmän eteneminen avaruudessa Auringon ympäri muuttui.

Tavoitteena suojella Maata tulevaisuuden uhilta

Kymmenen vuoden aikana Didymos–Dimorphos-asteroidiparin sijainti tulee nimittäin muuttumaan 3,69 kilometrillä verrattuna siihen missä se olisi ilman törmäystä jatkanut taivaltamistaan. Mitä enemmän aikaa kuluu, sen enemmän myös parin sijainti tulee poikkeamaan törmäystä edeltävästä radasta.