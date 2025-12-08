Rutiinit helpottavat arkea ja suuri osa niistä liittyy työelämään.

Elämä on täynnä asioita, jotka toistuvat samankaltaisina joka päivä. Niitä kutsutaan rutiineiksi.

Parhaimmillaan rutiinit syntyvät aina itsestään ja niitä voivat olla esimerkiksi heräämiseen ja aamutoimiin liittyvät asiat ja toimet tai vaikkapa koiran ulkoiluttaminen sekä aina tiettynä päivänä kaupassa käynti.

Rutiineja voi ajatella siten, että ne ovat valmiiksi opeteltuja ja hyväksi havaittuja suunnitelmia. Tämän hioutuneen suunnitelman ansioista aivojen ei joka kerta tarvitse miettiä kaikkia vaiheita ja tekemisten järjestystä.

Työterveyslaitos on julkaissut paljon materiaalia työssäkäyvien tueksi rutiineihin liittyen.

Tutkija Essi Kalliolahti kirjoittaa vuoden 2024 blogitekstissä, että moni esimerkiksi unohtaa työmatkan merkityksen kodin ja työpaikan välisenä fyysisenä ja psykologisena siirtymänä. Tuohon matkaan voi myös itse vaikuttaa miettimällä, millaisen rutiinin tilanteeseen luo.