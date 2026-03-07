MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ei ollut lainkaan tyytyväinen suomalaishiihtäjien suorituksiin Lahden maailmancup-sprinteissä.
Suomalaisten osalta lauantainen maastohiihtopäivä ei tarjonnut juurikaan aiheita iloon. Jasmin Kähärä suoritti omalla tasollaan ollen kymmenes, mutta muutoin kokonaisanti jäi suomalaisten osalta kehnoksi.
– Kyllähän me tänä päivänä suomalaiset valitettavasti oltiin huonoja. Eihän sitä mihinkään pääse. Meillä pääsi 24 urheilijasta vain neljä jatkoon aika-ajoista. Ja Jasmin Kähärä ainut, joka välierissä, ei yhtään finaalissa. Kyllä tämä yleisö olisi ansainnut vähän enemmän, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä perkaa.
Yksi suurimmista pettymyksistä oli Suomen sprinttitykki Jasmi Joensuu, joka ei yltänyt päivän kilpailussa lainkaan edes erävaiheisiin.
– Jasmi Joensuu oli tietysti päivän suurin pettymys, koska häneltä odotettiin menestystä. Finaalipaikkaa, jopa palkintopallille. Ei edes aika-ajoista jatkoon. En edes muista, milloin näin olisi käynyt. Pettymysten päivä, Isometsä summaa.