– Kyllähän me tänä päivänä suomalaiset valitettavasti oltiin huonoja. Eihän sitä mihinkään pääse. Meillä pääsi 24 urheilijasta vain neljä jatkoon aika-ajoista. Ja Jasmin Kähärä ainut, joka välierissä, ei yhtään finaalissa. Kyllä tämä yleisö olisi ansainnut vähän enemmän, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä perkaa.

– Vähän on tietysti ollut alavireinen koko tämä kausi, jos ihan rehellisiä ollaan, mutta tietysti vapaan sprintti, niin tämä on se meidän murheenkryynimme. Ei tässä hirveän hyvin ole pärjätty koskaan, ja tämä noudatti sitä samaa kaavaa. Toki toivottiin, että kotiyleisön edessä olisi vähän venytty, mutta ei kyllä venynyt kukaan, Isometsä toteaa.