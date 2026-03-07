Räppäri Turisti kertoo saaneensa palautetta UMK-esityksestä.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan Emma-gaalassa lauantaina 7. maaliskuuta. Gaala järjestetään Espoo Metro Areenalla.

Paikalle saapui myös räppäri Turisti. Turisti esiintyi viime viikonloppuna yhdessä Averagekidluken, Areksen ja Elastisen kanssa UMK:n väliaikanumerossa.

Hän kertoo saaneensa esityksestä palautetta.

– Olen saanut aika paljon kritiikkiä, että räppi ei sovi UMK:hon. Mun mielestä me vedettiin tosi hyvin, räppäri sanoo.

Turisti on ollut kaksi vuotta putkeen Suomen kuunnelluin artisti. Mikä on hänen suosionsa salaisuus?

– Varmaan siitä, kun uskallan olla oma itseni. Haluan, että ne jotka kuuntelee minua, uskoo myös itseensä.

