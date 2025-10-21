Roosa Savolainen on lähettänyt puolentoista vuoden aikana yli 500 työhakemusta. Hän ei ole ainoa tilanteessa, sillä korkeakoulutettujen työttömien määrä on nyt ennätyksellisen suuri Suomessa.

Keväällä 2024 vantaalaiselle Roosa Savolaiselle kerrottiin, että muutosneuvotteluiden seurauksena hänet irtisanottaisiin. Aikaa pakata tavarat oli tunti.

– Eihän sitä ikinä ajattele kesken muutosneuvotteluiden, että saisi itse potkut, hän kertoo MTV:n Viiden jälkeen -lähetyksessä.

– Ensin ajattelin, että kyllähän minä pääsen heti irtisanomisajan jälkeen töihin ja kaikki muutkin sanoivat, töihin kyllä pääsee heti. Siinä vaiheessa, kun potkuista oli 3 kuukautta ja tajusin, etten ollut vieläkään päässyt töihin, alkoi tulla pieni paniikki. Jotenkin vielä optimistisesti ajattelin, että ensi kuussa olen töissä, mutta nyt niitä ”ensi kuussa olen töissä” on tullut jo aika monta enkä ole vieläkään löytänyt oman alan töitä.

Sadat työhakemukset eivät ole tuottaneet tulosta

Data-analytiikan tradenomiksi valmistunut Savolainen on ollut nyt ilman töitä puolentoista vuoden ajan.

Lähetettyjä työhakemuksia on tähän mennessä kertynyt hänen arvionsa mukaan 550 ja 600 kappaleen välille. Niistä on poikinut yhteensä kuusi työhaastattelua.

– Kyllähän sitä somesta paljon lukee, että miksen vaan mene töihin. Mutta hyvänä esimerkkinä voisi sanoa, että hain päivittäistavarakauppaan ja minulla oli siellä noin 4 000 kanssahakijaa. Sinnekään ei enää vain mennä, ja olen kuitenkin tehnyt kaupan alan töitä kolmisen vuotta, hän toteaa.

Savolaisen mukaan työttömänä oleminen on vaatinut sopeutumista, eikä matka ole ollut henkisesti helppo.

– Viime vuonna uuvuin työttömyyteen. Se oli minulle todella raskas paikka myöntää, että tässä on oltu jo kauan työttömänä, enkä hakemisesta huolimatta ole päässyt töihin. Hylkyjä tulee ja on ghostaamista. Alkuvuodesta päätin, ettei tämä ole vain minun ongelmani ja sitten se vähän helpotti, hän sanoo.

Savolainen ei ole yksin tilanteessa, sillä korkeakoulutettuja on tällä hetkellä työttömänä enemmän kuin koskaan ennen.

Akava Worksin tuoreimman työttömyyskatsauksen mukaan korkeakoulutettuja työttömiä työnhakijoita oli Suomessa elokuussa noin 60 000.