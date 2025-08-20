EVA: Nuorten työttömien määrä kasvoi

Nuorten tilanne herättää huolta, sillä yli viidesosa 15–24-vuotiaista oli työttömänä kesäkuussa.

Yli puolet työttömistä kuuluvat niin sanottuihin rakennetyöttömiin, jotka eivät löydä töitä, vaikka talous paranisi. Asiasta kertoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry.

Tilastokeskuksen julkaiseman tilaston mukaan 57 prosenttia työttömistä kesäkuun lopussa olevista työttömistä kuului rakennetyöttömiin.

EVAa huolestuttaa erityisesti nuorten tilanne, sillä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yli viidesosa 15-24-vuotiaista oli työttömänä kesäkuussa. Määrä on noussut seitsemän prosenttiyksikkö viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Järjestö huomauttaa, että jos nuori jää ilman tutkintoa ja ensimmäistä työpaikkaa, riski syrjäytymiselle kasvaa merkittävästi.

Työllisyyspalveluiden rekisterissä oli kesäkuussa 75 000 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Tilastokeskuksen työssäkäyntitliastoissa taas kerrottiin vuoden 2022 tilanteesta, jolloin työttöminä oli noin 27 000 nuorta ilman minkäänlaista työhistoriaa.

Todennäköisyys nuoren työllistymiseen putoaa seitsemään prosenttiin vuoden seurantajaksossa, jos hänellä ei ole tutkintoa tai työhistoriaa, ja jos hänen työttömyytensä on jatkunut pitkään.

– Rakennetyöttömyyden syöksykierre katkaistaan vain, jos nuorille annetaan nopea väylä koulutukseen ja ensimmäiseen työpaikkaan. Muuten Suomi menettää pysyvästi työvoimaa ja verotuloja, kertoo EVAn konsultti Jussi Pyykkönen.

Pyykkösen tekemien laskelmien mukaan työttömyys maksaa yhteiskunnalle miljardin vuodessa. Nuorten saamiin työttömyysetuuksiin kuuluu noin 580 miljoonaa euroa vuosittain.

– Suomessa on liikaa sellaisia työuria, jotka eivät koskaan ala, Pyykkönen kirjoittaa.