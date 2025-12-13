Työttömyys voi pahimmillaan olla yksinäistä aikaa.

Työssä viihtymistä mitataan ja tuodaan ilmi useissa tutkimuksissa. Työ- ja elinkeinoministeriössä tarkkaillaan työoloja, vointia, viihtyvyyttä ja paljon muuta. Vuosittain tehdyt tutkimukset julkaistaan aina keväisin.

Työhyvinvointimittaukset sekä kyselytutkimukset pyrkivät kartoittamaan, kuinka työssä viihdytään. Ammattiliitto Pro:n julkaisemassa selvityksessä todetaan, että 97 prosenttia vastaajista pitää työyhteisöä tärkeä osana työssä viihtymistä. Lisäksi 77 prosenttia haluaa nähdä työkavereita kasvotusten säännöllisesti.

Työterveyslaitoksen mukaan työ vaikuttaa sitä mielekkäämmältä mitä läheisemmät suhteet työkavereihin ovat. Työpaikalle on mukava lähteä aamulla, jos siellä on tovereita.