Työttömyys voi pahimmillaan olla yksinäistä aikaa.
Työssä viihtymistä mitataan ja tuodaan ilmi useissa tutkimuksissa. Työ- ja elinkeinoministeriössä tarkkaillaan työoloja, vointia, viihtyvyyttä ja paljon muuta. Vuosittain tehdyt tutkimukset julkaistaan aina keväisin.
Työhyvinvointimittaukset sekä kyselytutkimukset pyrkivät kartoittamaan, kuinka työssä viihdytään. Ammattiliitto Pro:n julkaisemassa selvityksessä todetaan, että 97 prosenttia vastaajista pitää työyhteisöä tärkeä osana työssä viihtymistä. Lisäksi 77 prosenttia haluaa nähdä työkavereita kasvotusten säännöllisesti.
Työterveyslaitoksen mukaan työ vaikuttaa sitä mielekkäämmältä mitä läheisemmät suhteet työkavereihin ovat. Työpaikalle on mukava lähteä aamulla, jos siellä on tovereita.
Aikuisen arjesta iso osa kuluu töissä.
Ei siis ole ihme, että lukuisat barometrit ja tutkimukset seuraavat juurikin työssä käymistä ja sen viihtyvyyttä.
Jäävätkö työttömät ulkopuolelle?
Työttömien määrä on kasvanut Suomessa.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli vuoden 2025 lokakuussa 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,3 prosenttia.
Juho-Pekka Palomaa on 33-vuotias työtön työnhakija Kokkolasta.
Hän on ollut työttömänä jo liki kolme vuotta.
1000 päivää työttömänä -dokumentissa nuori mies kertoo, kuinka kaipaisi arkeensa tavallisia ihmiskontakteja.
– Kaipaan sitä, että lähtee kotoa jonnekin muualle. Tulee laitettua puhtaat vaatteet tai vaikka pyöräiltyä töihin, Juho-Pekka kertoo.
Pahimmillaan työttömyys on Juho-Pekan mukaan myös yksinäistä aikaa.
Duodecim kirjoittaa tutkimuksesta, jonka tulokset vahvistavat näyttöä yksinäisyyden ja masennuksen yhteydestä. Tutkimuksessa havaittiin, että itsensä yksinäiseksi kokevat sairastuvat muita todennäköisemmin masennukseen ja heidän masennusoireensa ovat myös usein vakavampia.
Vaikka Juho-Pekka ei itseään koe masentuneeksi, tuntuu arki ajoin raskaalta.
Harrastukset tuovat mukavaa piristystä arkeen, mutta se miltä ulospäin näyttää, ei aina ole koko totuus.
– Jalkapallovalmentaja kysyi saunaillassa, että kuinka jaksan pysyä näin positiivisena. Itsestä ei kuitenkaan aina tunnu niin positiiviselta, Juho-Pekka sanoo.
Duodecim-julkaisu avaa, että masennukseen sairastuu noin joka seitsemäs suomalainen jossain vaiheessa elämänsä aikana. Usein se alkaa jonkin kielteisen elämänmuutoksen, kuten avioeron, työttömyyden tai läheisen kuoleman jälkeen.