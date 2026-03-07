Suomen naisten jalkapallomaajoukkue avasi historian ensimmäisessä Latvia-kohtaamisessa MM-karsintojen B-liigan pistetilin.

Helmarit voitti Latvian lauantaina Helsingin Töölössä 3–1 (1–0). Siellä Suomi on hävinnyt viimeksi kesäkuun alussa vuonna 2018, ja tuon jälkeen tilille on kirjattu vain voittoja.

Muutoin Helmareilla oli takunnut ennen lauantaita. Suomi oli tehnyt edellisen kerran yli maalin yhdessä ottelussa viime toukokuussa, edellisestä voitosta oli aikaa kahdeksan kuukautta. Viime heinäkuussa EM-kisoissa tulleen Islanti-voiton jälkeen Helmarit pelasi seitsemän voitotonta ottelua.

Ria Ölingille iltapäivä oli iso. Hän pelasi sadannen A-maaottelunsa ja iski kaksi ensimmäistä maalia. Öling oli edellisen kerran osunut maajoukkueessa puolitoista vuotta sitten syksyllä.

Suomen taival MM-karsinnoissa jatkuu reilun kuukauden kuluttua huhtikuussa Slovakiaa ja Latviaa vastaan. B-liigassa lohkon kolme parasta etenee syksyllä pelattaviin jatkokarsintoihin.

