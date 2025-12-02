Suomen työttömyystilastot ovat yhä Euroopan kurjimpia.
Espanja jatkaa euroalueen työttömyystilastojen kärjessä 10,5 prosentin työttömyydellä, ilmenee Eurostatin tuoreesta tilastosta. Suomi on tilaston toisella sijalla 9,8 prosentin työttömyydellä.
Kyse on lokakuun työttömyysluvuista, joissa kummallakaan maalla ei tullut liikahdusta syyskuuhun verrattuna.
Synkän tilaston kolmossijaa pitää Ruotsi tasan yhdeksän prosentin työttömyydellä. Häntäpäässä on Malta, jossa työttömyysprosentti oli lokakuussa 3,1.
Euroopan työttömyystilanne ei ole muuttunut merkittävästi vuoden sisään.
Euroalueen kausitasoitettu työttömyysaste oli lokakuussa 6,4 prosenttia. Liikahdusta edelliskuukauteen ei tullut, ja vuotta aiempaan verrattuna työttömyys kasvoi kymmeneksellä.
EU-maissa työttömyysaste oli 6,0 prosenttia. Muutosta syyskuuhun ei tullut, kun taas vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,8 prosenttia.