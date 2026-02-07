



Testaa, pystytkö! Selitä nämä sanat alle minuutissa 6:43 Katso videolta, mistä syntyi perinne valita kuukauden sana. Julkaistu 9 minuuttia sitten Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Nyt testataan, kuinka ajan hermolla olet. Kotimaisten kielten keskus, Kotus, valitsee joka kuukausi kuukauden sanan. Useimmiten sana on joko uudissana tai sitten jo olemassa oleva sana, joka on saanut näkyvyyttä tai merkitystä ajankohtaisista tapahtumista ja aiheista. Viime vuoden kuukauden sanat käsittelevät niin maailman turvallisuustilannetta, luontoa kuin arkeakin. Kokeile selittää alla olevat 12 sanaa joko itsellesi tai kaverillesi alle minuutissa. Sanojen oikeat merkitykset löydät jutun lopusta. varjolaivasto

massimuija

rallisuomi

tullitauko

tunnustaa

kakkakeräin

komealupiini

peukku

droonimuuri

varttisähkö

patikkaratikka

pakettiralli Vastaukset

Alla olevat sanojen selitykset ovat peräisin Kotimaisten kielten keskukselta.

Varjolaivasto: Varjolaivoilla tarkoitetaankin rahtialuksia, joiden avulla Venäjä kiertää sille asetettuja talouspakotteita. Varjolaivastoon kuuluvien alusten omistussuhteita on tarkoituksellisesti hämärretty, jotta niiden yhteys Venäjään peittyisi.

Massimuija: Massimuijan alkuosana on suusta kurenauhalla suljettavaa pientä pussia tarkoittava sana massi. Tyypillisesti massissa on säilytetty tupakkaa tai rahaa, mistä juontuu myös sen monille nykypäivänä tutumpi slangimerkitys ’raha’. Yhdyssanan jälkiosana toimii puolestaan arkinen ilmaus muija, jonka tyyliarvo on useissa käyttöyhteyksissä halventava, vaikka slangissa sanalla voidaan viitata myös yleisemmin naiseen.

Rallisuomi: Rallisuomi liittyy KAJ-yhtyeeseen, joka on todennut itseironisesti puhuvansa rallisuomea. Rallisuomi puolestaan viittaa rallienglantiin, joka Kotuksen mukaan on leikillinen nimitys sanastoltaan yksinkertaiselle, ääntämykseltään kankealle englannin kielelle.

Tullitauko: Tullitauko viittaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime vuoden keväällä aloittamaan kauppasotaan ja siihen, että Trump päätti jäädyttää määräämänsä tullit. Tullitauko sanana viittaa vahvasti sodassa käytettävään määritelmään tulitauko.

Tunnustaa: Tunnustaa-sana kampesi keskusteluihin viime toukokuussa, kun julkisuudessa käytiin kiivasta keskustelua siitä, pitäisikö Palestiina tunnustaa valtioksi.

Tuntea-verbiin pohjautuva tunnustaminen tarkoittaa tyypillisesti jonkin sanojalle epäedullisen seikan myöntämistä todeksi. Tästä on kysymys vaikkapa silloin, kun tunnustaa erehtyneensä tai tehneensä virheen.

Joissain yhteyksissä tunnustaminen tuntuisi viittavan pikemminkin vallitsevan tilanteen, olosuhteiden tms. toteamiseen ja ymmärtämiseen.

Kakkakeräin: Kakkakeräin viittaa viime kesäkuussa Helsingin kaupungin kesätyöntekijöiden käyttämiin laitteisiin, joilla he keräsivät hanhen kakkaa uimarannoilta.

Poimurin toimintamekanismi on yksinkertainen. Kyseessä on vetovarren päässä oleva, pyörillä kulkeva metallihäkki, jossa ei ole etuseinää. Kun häkkimäistä koteloa vetää rantahietikolla, sisään kulkeutuu hiekkaa, roskia ja ulosteita. Ritilälaatikkoa ravistamalla hienojakoinen materiaali valuu ulos, mutta epätoivotut kikkareet siivilöityvät talteen.

Komealupiini: Komealupiini (Lupinus polyphyllus) on nimensä veroinen värikäs ja kookas pientareiden kaunistaja. Samalla se kuitenkin on eräs perinneluontomme keskeisimmistä torjuttavista vieraslajeista.

Peukku: Peukulla viitataan mediassa käytettyyn sanaan muuntohuumeesta alfa-pvp:stä. Kyseessä on synteettinen huumausaine, jonka vaikutus on tyypillisesti hyvin lyhytaikainen ja joka aiheuttaa käyttäjilleen muun muassa voimakasta riippuvuutta ja vakavia vaurioita eri elimissä.

Peukku kuuluu laajempaan huumeiden käyttäjien slangisanaston kirjoon, jota esiintyy sekä puheessa että salatuilla verkkoalustoilla. Slangilla tarkoitetaan jonkin puhujaryhmän keskenään käyttämää, yleiskielestä poikkeavaa kielimuotoa. Ero yleiskieleen näkyy tyypillisimmin juuri sanastossa. Usein slangin puhumisella viestitään samaan sosiaaliseen ryhmään kuulumista.

Droonimuuri: Maailmanpolitiikan epävakaus tiivistyi viime syyskuussa sanaan droonimuuri. Ilmaus nousi pääotsikoihin EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin perinteisestä Unionin tila ‑puheesta, jossa kerrataan vuosittain EU:n saavutuksia ja linjataan tavoitteita.

Droonimuuri ei jykevästä jälkiosastaan huolimatta viittaa konkreettiseen seinämään, vaan kyse on kuvallisesta kielenkäytöstä. Tässä tapauksessa "muuri" rakentuisi droonien eli tiedustelu- ja taistelulennokkien torjumiseen käytettävästä teknologiasta, kuten elektronisista häirintälaitteista ja ilmatorjunta-aseista. Muurimaisuutta toisi teknologian sijoittelu unionin itärajan myötäisesti.

Varttisähkö: Lokakuun alussa eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla pörssisähkön hinnoittelussa siirryttiin varttiperusteisiin hintoihin aikaisemman tunnin sijasta. Tämän niin kutsutun varttisähkön myötä sähkön tuotantoa ja kulutusta tarkastellaan nyt 15 minuutin jaksoissa, minkä seurauksena hinta päivittyy sähköpörssissä neljä kertaa tunnissa. Näin sähkölle voi yhden vuorokauden aikana muodostua jopa 96 eri hintaa. Syynä muutokseen on tarve vastata uusiutuvan energian tuotannon vaihteluihin.

Patikkaratikka: Patikkaratikka liittyy Vantaan pikaraitiotien eli Vantaan ratikan rakentamiseen. Alkujaan lentoasemayhteytenä kaupiteltu raitiotie on lyhentynyt niin, että kiskoja pitkin pääsisi vain puolentoista kilometrin päähän lentokentästä.

Lennolle mielivät ovat jo pohtineet, pitääkö vastaisuudessa pakaasien kanssa panna jalkapatikaksi, ja tämän mielikuvan perusteella raitiotietä on kutsuttu leikillisesti tai ivallisesti patikkaratikaksi. Lempinimessä hauskuttaa ristiriita: patikkaratikassa matkustajasta tuleekin jalankulkija.

Pakettiralli: Viime vuosi huipentui pakettiralliin eli asioiden saamiseen pakettiin, niin kuvaannollisesti kuin konkreettisestikin.

Pakettiralli ei tarkoita rallia sanan varsinaisessa merkityksessä. Kun pakettien kuljettamista kuvaillaan ralliksi, luodaan käsitys pakettien rajun tai vauhdikkaan menon muodostamasta kilpailusta, jossa jotkut pääsevät maaliin, toiset häviävät ja jotkut saattavat joutua keskeyttämään etappinsa. Pakettiralli-ilmaus dramatisoi logistiikan nopeutta.

