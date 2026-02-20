Trump vieraili Kiinassa viimeksi marraskuussa 2017 ensimmäisen presidenttikautensa alkupuolella.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump matkustaa Kiinaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Asia vahvistettiin Valkoisesta talosta uutistoimisto AFP:lle perjantaina.
Trumpin vierailu Kiinassa kestää maaliskuun viimeisestä päivästä huhtikuun toiseen päivään. Trump tavannee kiinalaisen kollegansa Xi Jinpingin.
Trump vieraili Kiinassa viimeksi marraskuussa 2017 ensimmäisen presidenttikautensa alkupuolella.
Trumpin vierailu on ollut alustavasti tiedossa. Presidentit puhuivat puhelimessa helmikuun alussa, jolloin Trump kehui maiden suhteita äärimmäisen hyviksi.
Trump ja Xi peruuttivat viime vuoden lopulla maansa pois avoimen kauppasodan partaalta.
Trump kertoi aiemmin helmikuussa isännöivänsä loppuvuodesta Kiinan Xitä Valkoisessa talossa. Xi vieraili Yhdysvalloissa viimeksi vuonna 2023.