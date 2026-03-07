Jasmi Joensuun sprinttikarsinta meni totaalisen pilalle Salpausselän maailmancupissa.

Joensuu kaatui vapaan sprintin karsinnassa lauantaiaamuna. Hän jäi kärjestä lähes 13 sekuntia eikä päässyt ollenkaan erävaiheeseen.

– Harmittaa tosi paljon, Joensuu kommentoi lyhyesti MTV Urheilulle suorituksensa jälkeen.

– Oli olona hyvän tuntuista. Hitaasti reagoi jalka. Tuntuu, että se ei pysy mukana, Joensuu jatkoi.

Suomalainen kaatui viime viikonloppuna Falunissa ja satutti jalkansa. Haaveri vaikutti edelleen suoritukseen.

– Varmaan se just vähän vaikuttaa. Tämmöstä tämä on, ei sille voi mitään, vähäsanainen Joensuu päätti.

Suomalaisnaisista erävaiheeseen pääsivät Hilla Niemelä, Jasmin Kähärä ja Amanda Saari.

Miesten puolella vain Lauri Vuorinen jatkaa erävaiheeseen. Emil Liekarin karsinta vesittyi aikasakkoon, sillä hänen katsottiin ottaneen varaslähdön.

– Ei se hyvältä tunnu tällä hetkellä, pakko myöntää. Paras terä on olympialaisten jälkeen vähän hävinnyt. Pieni sairastuminen loppukisoissa. Falunissa hiihtäminen oli virhe. Nyt on onneksi vähän paremman tuntuista, Vuorinen kommentoi karsinnan jälkeen MTV Urheilulle.

Päivitys klo 11.01: Lisätty tieto miesten karsinnasta.