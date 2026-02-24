Teknologian tutkimuskeskus VTT on tehnyt mittauksia Donut Labin akun ominaisuuksista tutkimuslaboratoriossaan. Aalto-yliopiston fysikaalisen kemian ja sähkökemian professori Tanja kallio kommentoi MTV Uutisille Donut Labin maanantaina julkaisemia tuloksia.

Suomalaislähtöinen Virossa toimiva teknologiayritys Donut Lab sanoo tuovansa markkinoille maailman ensimmäisen sataprosenttisen kiinteän olomuodon akun. Yrityksen mukaan akkua voidaan jo valmistaa sarjatuotannossa oleviin ajoneuvoihin.

Donut Labin väittämän mukaan sen kehittämä akku päihittää ominaisuuksiltaan kaikki nykyisin markkinoilla olevat akut. Yritys kertoo akun latautuvan nykyisiä ratkaisuja nopeammin, tarjoavan korkeamman energiatiheyden sekä huomattavan pitkän käyttöiän.

Lisäksi akun kerrotaan kestävän hyvin lämpötilavaihteluita ja olevan valmistukseltaan sekä edullisempi että ympäristöystävällisempi kuin perinteiset litiumioniakut.

Kiinteän olomuodon akku on uutta teknologiaa, jota kehittelevät kilpaa niin lukuisat kasvuyritykset kuin vakiintuneet autonvalmistajatkin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on tehnyt mittauksia Donut Labin akun ominaisuuksista tutkimuslaboratoriossaan. VTT:ltä kerrottiin STT:lle kyseessä olevan luottamuksellinen toimeksianto, jonka sisältöjä VTT ei avaa, vaan asiakas saa julkaista materiaalia niin halutessaan.



Donut Lab julkaisi ainakin osan tuloksista maanantaina ja esitteli akun ominaisuuksia videolla. Ainakin testattu kenno voidaan kuin voidaankin ladata lähes täyteen vain noin viidessä minuutissa. Näin ainakin muutaman kerran ja testiolosuhteissa.

Aalto-yliopiston fysikaalisen kemian ja sähkökemian professori Tanja Kallio kommentoi MTV Uutisille odottavansa mielenkiinnolla lisätietoja Donut Labin akusta.

– On hyvin vaikeaa saavuttaa sellaista yhdistelmää siitä, että akku on sekä energia‑ että tehotiheydeltään erinomainen. Yleensä akku optimoidaan jommankumman niiden suorituskyvyn mukaan, riippuen käyttökohteesta, Kallio sanoo.

Hän kiinnitti VTT:n raportissa huomiota siihen, että akusta ei oltu annettu paljoa tietoja.

– Oli annettu ainoastaan sen nimellinen kapasiteetti, mutta ei ollut antanut esimerkiksi painoa tai tilavuustietoja. Maanantaina julkaistujen mittausten perusteella ei siksi pysty katsomaan pitävätkö väitteet hyvästä energiatehotiheydestä paikkaansa.

Hän kertoo Donut Labin antamien ennakkotietojen vaikuttavan uskomattomilta ja odottavansa mielenkiinnolla tulevia tietojen julkaisuja.

– Mielenkiintoisia väitteitä siinä on, Kallio sanoo.

Muitakin akun ominaisuuksia tullaan julkistamaan jatkossa, ja jo ensi viikolla olisi lisää luvassa. Akussa käytettyjä materiaaleja tai väitettyä uniikkia lähestymistapaa ei vielä kerrota julkisuuteen.

