Tuulivoiman etäisyyssääntely oli hallituksen alkuperäisessä esitysluonnoksessa selvästi tiukempaa.

Hallituksessa on syntynyt sopu tuulivoiman vähimmäisetäisyyksistä asutukseen. Ympäristöministeriön mukaan hallitus antaa esityksen uudesta alueidenkäyttölaista ensi vuoden alussa ja esittää siinä, että vähimmäisetäisyyden asutukseen olisi oltava vähintään 1,25 kilometriä.



Etäisyysvaatimusta ei sovelleta jo tuulivoimakäyttöön rakennetuilla alueilla, ja siitä voidaan poiketa myös, jos asuinrakennuspaikkojen omistajista neljä viidesosaa kannattaa sitä. Vähimmäisetäisyysvaatimusta sovelletaan maakuntakaavan tuulivoimala-alueiden ulkopuolella.



Samaan lakiesitykseen tulee myös sääntelyä aurinkovoimaloiden rakentamisesta. Jatkossa vähintään 50 hehtaarin kokoisten aurinkovoimaloiden rakentaminen edellyttäisi aina kaavoitusta.

Tuulivoimapaitsiosta varoitettiin

Tuulivoiman etäisyyssääntely oli hallituksen alkuperäisessä esitysluonnoksessa selvästi tiukempaa. Luonnoksen mukaan tuulivoimaloiden etäisyyden asutuksesta olisi pitänyt olla kahdeksan kertaa voimalan korkeus, käytännössä 2,4–2,8 kilometriä.



Esitysluonnos sai tuulivoima-alan toimijoilta ja elinkeinoelämältä kipakkaa palautetta. Esimerkiksi Keskuskauppakamari varoitti kesällä, että Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa tuulivoiman rakennuspaikat vähenisivät maakunnasta ja etäisyydestä riippuen 75–100 prosenttia. Keskuskauppakamarin mukaan uudet säännöt olisivat asettaneet puolet maakunnista tuulivoimapaitsioon.

Suomen uusiutuvien toimitusjohtaja Anni Mikkonen pitää rajausta selvästi tiukempana kuin nykyiset säännöt.



– Tuulivoiman kiinteä etäisyysraja heikentää Suomen kykyä kasvattaa kotimaista sähköntuotantoa siellä, missä sitä eniten tarvitaan, Mikkonen sanoo tiedotteessa.



Myös Energiateollisuus ry arvioi tiedotteessaan, että etäisyyssääntö tulisi vaikeuttamaan olemassa olevien hankkeiden toteuttamista. – Tuulivoiman etäisyys asutuksesta olisi perusteltua määrittää tapauskohtaisesti kuten muillakin energiahankkeilla, sanoi Energiateollisuuden asiantuntija tiedotteessa.