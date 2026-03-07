Sää vaikuttaa nyt varsin keväiseltä. Yksi kevään merkki on siitepölykauden käynnistyminen.

Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että siitepölykausi on nyt alkanut Suomessa.

– Olen kuullut, että täällä toimituksessakin jo osa kärsii oireista.

Mäntykannas kertoo tilanteen johtuvan siitä, että Suomeen tulee nyt etelävirtauksia.

– Keski-Euroopassa on jo miltei kahdenkymmenen asteen lukemia. Siellä on kevät pitkällä ja sieltä etelävirtausten mukana kantautuu meillekin siitepölyä.

Hiekkaa Saharasta asti

Mäntykannas kertoo, että siitepöly ei ole ainoa asia mitä Suomeen tulee etelämpää.

– Nyt mennään vielä kauemmas. Mennään Saharaan ja sieltä saadaan tuon siitepölyn mukana hiekkapölyä huomenna. Meillä on vähän kaikenlaista nyt ilmassa lähipäivinä, Mäntykannas summaa.

Forecan mukaan maan länsiosassa kannattaa auringon laskiessa tähyillä sunnuntaina taivaalle, sillä Saharan hiekkapöly saattaa värjätä laskevan auringon paikoin tavanomaista punaisemmaksi.

Siitepölyn määrä nousemassa

Mäntykannas kertoo, että siitepölyä esiintyy alkuviikolla aina Oulun korkeudelle saakka. Keski-Euroopassa siitepölyä on runsaita määriä ja Mäntykannas uskoo, että määrät nousevat Suomessakin.

– On sen verran lämmintä, että kukinnat alkavat Suomessakin pikkuhiljaa.

Sääkartat näyttävät nyt sangen keväisiä lukemia.

– Heitin Turkuun kymmenen plusastetta. Päivisin ollaan plussan puolella, yöllä pakkasta. Huomennakin on päivällä paikoin miltei kymmenen asteen lukemia ja aika kivalta alkuviikkokin näyttää.

Mäntykannas toteaa, että terminen kevät on saattanut jo alkaa.

– Sehän tarkoittaa sitä, että vuorokauden keskilämpötila on yli nollassa asteessa. Ja tässä aletaan olla sen kynnyksellä varsinkin etelässä.