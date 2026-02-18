"Emme aio jäädä sietämättömän epäedulliseen asemaan", Yhdysvaltojen apulaisulkoministeri sanoi.
Yhdysvallat syyttää Kiinan tehneen salaisen ydinkoneen Donald Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella.
Yhdysvaltojen mukaan Kiina teki ydinkokeensa 22. kesäkuuta 2020, autonomisella Xinjiangin alueella Länsi-Kiinassa.
Väitteen esitti Yhdysvaltojen apulaisulkoministeri, asevalvonnasta vastaavan osaston johtaja Christopher Yeaw. Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post.
Räjähdyksen sisältänyt ydinkoe todennettiin seismisillä tiedoilla, jotka keräsi Kazakstanissa sijainnut laitos, Yeaw sanoi.
Yhdysvaltojen mukaan 2,76 magnitudin havainto ei sovi kaivostoiminnassa tehtäviin räjähdyksiin tai maanjäristyksiin.
Kiina on tuoreeltaan kiistänyt Yhdysvaltojen väitteen ydinkokeesta. Se on "keksitty tekosyy aloittaa omat ydinkokeet", sanoi Kiinan Yhdysvaltojen suurlähetystön tiedottaja Liu Pengyu Venäjän valtion uutistoimisto Tassille.
USA: Tunnusta totuus
Yhdysvaltojen Yeawin mukaan Kiinan pitäisi "tunnustaa totuus" ydinkokeistaan.
– Emme aio jäädä sietämättömän epäedulliseen asemaan, hän jatkoi.
Yeaw todennäköisesti viittasi Yhdysvaltojen omiin haluihin tehdä jonkinlaisia ydinkokeita, joskaan tiedossa ei ole, tarkoittaisiko tämä ydinkärjen räjäyttämistä.
Presidentti Trump sanoi marraskuussa, että Yhdysvallat on "ainoa maa", joka ei testaa ydinaseitaan.
Virallisesti mikään valtio Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta ei ole tehnyt ydinkoetta sitten vuoden 1998.
Laajoja epäilyksiä jonkinlaisista ydinkokeista on kuitenkin ollut.
Esimerkiksi arvostetun yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan Venäjä on todennäköisesti tehnyt pieniä ydinkokeita hyvin alhaisella räjähdemäärällä.
Asiantuntijat puhuvat näistä "superkriittisinä testeinä", joita Trumpin ensimmäiselläkin presidenttikaudella käytettiin mahdollisena perusteluna Yhdysvaltojen omille ydinkokeille.
Korkea-arvoiset amerikkalaisviranomaiset pitivät Venäjän salaisia testejä tuolloin "todennäköisinä", Washington Postin kirjoittaa.
Ydinpuhe lisääntyy
Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun Yhdysvallat syyttää Kiinaa salaisista ydinkokeista.
Presidentti Trump on myös vaatinut, että Kiina täytyy saada kolmanneksi osapuoleksi Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen ydinrajoitussopimukseen.
Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen START-ydinasesopimus raukesi helmikuun alussa.
Kiina kasvattaa tällä hetkellä ydinasearsenaaliaan nopeasti, noin sadan ydinkärjen vuosivauhdilla.
Kiinalla uskotaan olevan noin 600 ydinasetta, kun taas Venäjällä ja Yhdysvalloilla niitä arvioidaan olevan noin 4 000, Reuters kertoo.
Yhdysvallat sanoo Kiinan arsenaalin kasvavan tuhanteen ydinkärkeen vuoteen 2030 mennessä. Yhdysvaltojen mukaan Venäjä auttaa Kiinaa ydinaseiden rakentamisessa.
Kiina totesi jälleen helmikuussa, ettei sillä ole kiinnostusta kolmikantaiseen ydinsopimukseen, koska sen "ydinasevoimat eivät ole samalla tasolla Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa".