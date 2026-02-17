Kiina haastaa Yhdysvaltojen merimahtia.
Kiina on viimeisen viiden vuoden aikana kiihdyttänyt ydinsukellusveneidensä rakennustahdin Yhdysvaltoja nopeammaksi.
Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo International Institute for Strategic Studies (IISS) maanantaina julkaistussa analyysissaan.
Ajatushautomo kiinnittää huomiota ennen kaikkea siihen, että Kiina on rakentanut lisää sukellusveneitä, jotka kykenevät laukaisemaan ydinkärjellä varustettuja ballistisia ohjuksia.
Ballistisia ohjuksia laukaisevat sukellusveneet ovat osa niin sanottua ydintriadia eli käytännössä ydinasepelotetta. Triadilla viitataan ydinkärkien laukaisutapoihin.
Sukellusveneitä on tyypillisesti pidetty ydinvastaiskukyvyn kannalta kriittisinä, sillä niitä on hyvin vaikea havaita ja tuhota ennakoivasti.
Ajatushautomo IISS pitää "lähes varmana", ettei kiinalaisten sukellusveneiden laatu ole amerikkalaisten ja eurooppalaisten vastineiden tasolla, mutta lisääntyvä määrä aiheuttaa silti "kasvavan haasteen".
Kiina pyrkiikin ajatushautomon mukaan kaventamaan Yhdysvalloille perinteisesti kuulunutta merivoimaylivoimaa.
Yhdysvallat käyttää merivoimiaan paitsi sotilastarkoituksessa niin myös osana niin sanottua tykkivenediplomatiaa.
Tälläkin hetkellä Iranin lähistöllä on lentotukialusryhmä samalla kun presidentti Donald Trump toistuvasti uhkailee Teherania seurauksilla, jos se ei hyväksy ydinsopimusta.
Kiinalainen ydinsukellusvene vuonna 2019.AOP
Tuotantotilat laajentuvat
Kiinan ydinsukellusveneet rakentaa Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. ja sen tuotantotilat ovat kasvaneet huomattavasti vuosien 2019 ja 2022 välisenä aikana, IISS kertoo.
Vielä vuosina 2016–2020 Yhdysvallat rakensi Kiinaa enemmän sukellusveneitä.
Siinä missä Kiinan tuotanto jäi kolmeen, sai Yhdysvallat merille seitsemän uutta sukellusvenettä.
IISS:n vuosittaisen Military Balance -raportin mukaan Kiinalla oli alkuvuodesta 2025 käytössään 12 ydinkäyttöistä sukellusvenettä, kun taas Yhdysvalloilla niitä oli 65.
Kiinalla on lisäksi 46 sukellusvenettä, jotka eivät hyödynnä ydinvoimaa. Yhdysvalloilla näitä ei ole ainoatakaan.
Ydinuhka
Yhdysvallat on ollut jo hyvän aikaa korostuneen huolestunut Kiinan nousevasta poliittisesta, taloudellisesta sotilaallisesta vaikutusvallasta.
Presidentti Trump on esimerkiksi vaatinut, että Kiina täytyy saada kolmanneksi osapuoleksi Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen ydinrajoitussopimukseen.
Kiina kasvattaa tällä hetkellä ydinasearsenaaliaan nopeasti, noin sadan ydinkärjen vuosivauhdilla.
Kiinalla arvioidaan olevan noin 600 ydinasetta, kun taas Venäjällä ja Yhdysvalloilla niitä arvioidaan olevan noin 4 000, Reuters kertoo.
Yhdysvallat uskoo Kiinan arsenaalin kasvavan tuhanteen ydinkärkeen vuoteen 2030 mennessä. Yhdysvaltojen mukaan Venäjä auttaa Kiinaa ydinaseiden rakentamisessa.
Kiina totesi jälleen helmikuussa, ettei sillä ole kiinnostusta kolmikantaiseen ydinsopimukseen, koska sen "ydinasevoimat eivät ole samalla tasolla Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa".