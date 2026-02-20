Donut Lab kertoo mittauttaneensa kohua herättänyttä kiinteän olomuodon akkuaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimesta.
Suomalaistaustainen akkualan yhtiö Donut Lab kertoo, että Teknologian tutkimuskeskus VTT on testannut riippumattomissa tutkimusolosuhteissa yhtiön lanseeraamaa uuden sukupolven akkua. Donut Lab luonnehtii akkuaan maailman ensimmäiseksi sarjatuotantoon sopivaksi kiinteän olomuodon akuksi.
Yhtiön mukaan VTT:n mittausten tulokset julkaistaan sarjana Donut Labin kanavissa, joista ensimmäinen osa julkaistaan ensi maanantaina iltapäivällä.
Akussa poikkeukselliseksi mainostettuja ominaisuuksia
Donut Lab lanseerasi tammikuun alussa uuden akun, jonka se väittää olevan sataprosenttisesti kiinteän olomuodon akku. Yhtiön mukaan uuden sukupolven akku olisi heti saatavilla sarjatuotannossa oleviin ajoneuvoihin.
Akun poikkeuksellisiksi mainostetut ominaisuudet ovat herättäneet valtavasti keskustelua ja epäluuloa alan asiantuntijoiden keskuudessa ympäri maailmaa.