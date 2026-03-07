Tiukentunut taloustilanne heikentää myös lemmikkien hoitoa.

Erityisesti kissojen ja koirien hammashoidosta tingitään, kun talous on tiukkaa. Pelkän hammaskiven poisto saattaa maksaa satoja, jopa tuhat euroa. Laskua nostaa se, että lemmikki pitää nukuttaa, jotta sen hampaat voidaan hoitaa.

Johtava eläintenhoitoja Marika Stillman Helsingin eläinsuojeluyhdistyksestä (Hesy) kertoo, että tiukentunut taloustilanne on tuonut vuoden aikana yhdistyksen hoteisiin yhä enemmän eläimiä.

– Vuoden sisällä on tullut paljon enemmän yhteydenottoja, että voimmeko auttaa lemmikin uudelleen sijoittamisessa. Erityisesti koirilla ja kissoilla on hampaita jätetty hoitamatta tai ihan perushoitoa on laiminlyöty, Stillman sanoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Hesy keskittyy hoitamaan kodittomia tai laiminlyötyjä lemmikkejä ja etsimään niille uusia koteja. Viime vuonna Hesyllä oli hoidossa 670 lemmikkiä.

Chilli on yksi Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen hoteisiin päätyneistä koirista.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut eläinlääkäri ja Suomen eläinlääkäriliiton hallituksen jäsen Suvi Heinola sanoo, että eläinlääkärikuluja nostavat huippulaitteiston lisäksi muun muassa avustavan henkilökunnan palkat ja toimitilojen vuokra.

– Tilakulut ovat nousseet tähtitieteellisesti. Se ei ole pelkästään eläinlääkärin palkka, mikä selittää kulurakennetta, Heinola sanoo.

