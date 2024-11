Saksan ulkoministeri nosti kissan pöydälle rahtikoneturmasta: "Oliko tämä onnettomuus vai jälleen yksi operaatio?"

Ei merkkejä sabotaasista

Liettuan viranomaiset toppuuttelivat väitteitä ulkopuolisesta sabotaasista. Puolustusministerin Laurynas Kasciunasin mukaan rahtilentokoneen maahansyöksyssä ei toistaiseksi ole havaittu merkkejä sabotaasista tai terrorismista. Ministeri arvioi, että onnettomuudesta saadaan tarkempia tietoja lähipäivinä. Liettuan kriisinhallintaviranomaisten mukaan onnettomuus on alustavan arvion mukaan saattanut johtua teknisestä viasta, mutta toistaiseksi asiasta ei ole varmaa tietoa. Myös Liettuan poliisijohtaja Arunas Paulauskas sanoi LRT:n mukaan, että onnettomuuden syy on todennäköisimmin tekninen vika tai inhimillinen virhe. – Kone oli laskeutumassa eikä saavuttanut kiitotietä, nämä ovat tosiasiat, Paulauskas sanoi. Hän lisäsi myöhemmin BNS:lle, että mitään todisteita ulkoisista tekijöistä ei ole. Koneessa ei havaittu esimerkiksi savua ennen sen putoamista. Terrorismin mahdollisuutta ei hänen mukaansa kuitenkaan voi sulkea pois. Näin totesi toimittajille myös Liettuan tiedustelupalvelun johtaja Darius Jauniskis . – Näemme Venäjän tulevan aggressiivisemmaksi, ja myös ulkomaiset kumppanit ovat puhuneet vaaroista ja sabotaasitapauksista tai terrorismin uhasta, Jauniskis sanoi.

Venäjää syytetty sabotaasiyrityksistä

Aiemmin tänä vuonna on raportoitu tapauksista, joissa itsestään syttyviä paketteja päätyi DHL:n kuljettamana Liettuasta Saksaan ja Britanniaan. Median mukaan kyse on ollut sähköisistä hierontalaitteista, joihin on lisätty syttyviä aineita.



Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan tapahtumien taustalla on Venäjä, jonka epäillään yrittäneen viime kesänä sabotaasi-iskua matkustaja- tai rahtilentokoneisiin, jotka olivat matkalla Yhdysvaltoihin ja Kanadaan..