Europol ja usean maan viranomaiset saivat käsiinsä liki 400 pakettia väärennettyä rahaa.
Euroopassa on saatu kiinni suuri määrä väärennettyä rahaa. Viranomaiset saivat haltuunsa vuoden 2025 kesäkuun ja marraskuun aikana 379 pakettilähetystä, jotka olivat pullollaan väärennettyä rahaa.
Lähetykset pitivät sisällään yli seitsemän miljoonaa väärennettyä seteliä ja kolikkoa. Väärennettyjä euroja oli kokonaisuudesta 4,8 miljoonan euron arvosta ja 2,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollarin arvosta.
Lisäksi paketeista löytyi Britannian puntia sekä Sveitsin frangeja.
Kokonaisuudessaan napattujen väärennösten arvoksi on arvioitu noin 1,2 miljardia.
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto Europolin mukaan operaatio DECOY III koordinoivat Itävallan, Portugalin ja Espanjan viranomaiset.
Frangeja löytyi yhteensä 4800 kappaletta. Kuva Europol.
Jäljet johtavat Kiinaan
Yli 90 prosenttia haltuunotetusta väärennetystä valuutasta jäljitettiin olevan lähtöisin Kiinasta.
– Tämä alleviivaa Eurooppaan tulevan suuren väärennetyn valuutan lähteen, Europol kertoo.
Yksistään Romanian viranomaiset saivat haltuunsa 4,8 miljoonan euron arvosta väärennettyjä euroja, jotka oli lähetetty Kiinasta.
Kuuden kuukauden aikana liki neljäsataa haltuunotettua pakettia tai lähetystä johtivat 70 uuteen rikollisjärjestön tutkintaan, jotka ovat kytköksissä kokonaisuuteen.
Europol ja Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF pyrkivät avustamaan eri paketti- ja kuljetusyrityksiä tunnistamaan epäilyttäviä paketteja jo ennalta.
Europol ja Euroopan keskuspankki pyrkivät tiivistämään yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa, jotta väärennösten alkupää saadaan eliminoitua.
Suomen viranomaisten haaviin jää vuosittain verratain vähän seteliväärennöksiä.
Suomen pankin tilastojen mukaan joitain satoja kappaleita. Vuonna 2024, seteliväärennöksiä poistettiin kierrosta 714 seteliä, joista noin puolet oli 20 euron seteliväärennöksiä.