Länsi‑Bulgariassa Okolchitsa-vuoren ympärille on viime päivinä kietoutunut yksi maan mysteerisimmistä rikostapauksista.

Erikoinen tapahtumavyyhti alkoi purkautua, kun poliisi löysi sunnuntaina kaksi miestä ja 15‑vuotiaan pojan kuolleina asuntoautosta Okolchitsa-vuoren rinteiltä.

Poliisi epäilee, että asuntoautosta löydetyt uhrit liittyvät viikkoa aiemmin sattuneeseen tapaukseen, jossa kolme miestä löydettiin surmattuina syrjäisestä vuoristomökistä.

Vuoristomökki sytytettiin palamaan pian surmatöiden jälkeen jälkeen.

Poliisi julkaisi valvontakamerakuvaa mökin ulkopuolelta surmapäivältä. Videolla näkyy, kuinka kaikki kuusi kuolleena löydettyä hyvästelevät toisensa. Myöhemmin kolme mökille jäänyttä sytyttävät rakennuksen tuleen. Videon voi katsoa jutun alusta.

Sekä mökistä että asuntoautosta löytyneistä kuolleista viisi kuului poliisin mukaan samaan luonnonsuojeluun keskittyneeseen kansalaisjärjestöön, ja he asuivat kaikki vuoristomökissä. Järjestön jäseniä on kuvailtu ”metsänvartijoiksi”, ja heidän kerrotaan jo vuosien ajan partioineen Bulgarian ja Serbian rajalla.

Uhrien läheiset ja tukijat arvelevat, että uhrit tapettiin, koska he olivat todistaneet jonkinlaista rikollista toimintaa Serbian vastaisella rajalla. Poliisi puolestaan pitää joitakin uhreista itse rikollisina.

Poliisin mukaan järjestön jäsenet olivat myös tekemisissä tiibetiläisen buddhalaisuuden kanssa. Erään jäsenen sukulainen on puolestaan kertonut ryhmän ”poikkeuksellisesta psykologisesta epävakaudesta”.

– Yhden henkilön sukulainen kertoi meille, että viimeisen parin kuukauden aikana liikkeessä on ollut havaittavissa vakavaa henkistä epävakautta, rikospoliisin päällikkö Angel Papalezov sanoo Reutersin videolla.

– He olivat menettäneet toivonsa todellisuuteen, itselleen asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseen, valtion viranomaisten ja tukijoiden asenteeseen, eivätkä he nähneet mitään järkeä jatkaa yhteistyötä, toimintaa ja valitsemaansa polkua, Papalezov lisää.

Lisäksii Bulgarian turvallisuusviraston johtaja Denyo Donev sanoi, että mökkiin liittyen oli kahden vuoden ajalta tietoja alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, mutta ei kertonut miksi poliisi ei ollut toiminut.

Syyttäjän mukaan kuolemat saattavat tutkimusten perusteella olla murha‑itsemurhia tai itsemurhia.

Poliisin mukaan asuntoautosta löytyneiden ruumiiden läheltä löytyi neljä hylsyä, kaksi käsiasetta ja kivääri. Rikospaikalla tehtyjen tutkimusten perusteella laukaukset oli ammuttu lähietäisyydeltä.

Vähäiset viranomaistiedot ruokkineet spekulaatioita

Vähäiset viranomaistiedot ovat ruokkineet spekulaatioita tapahtumista sekä epäilyjä siitä, että viranomaiset salaavat tietoja.

Poliisin teorioita ovat kyseenalaistaneet muun muassa maan entinen pääministeri Nikolai Denkov ja pääkaupunki Sofian pormestari Vassil Terziev. Myös yhden oppositiopuolueen poliitikot ovat syyttäneet viranomaisia peittelystä, kirjoittaa Balkan Insight -verkkosivusto.

Entinen kansanedustaja Ivan Hristanov sanoi radiohaastattelussa, että uhrit olivat todennäköisesti "nähneet jotain hirvittävää" ja että teko vaikutti "teloitukselta", sivusto kertoo.

Viranomaiset ovat olleet tapauksesta poikkeuksellisen vaitonaisia. Syitä kuuteen kuolemaan ei tiedetä, ja spekulaatiot ovat vaihdelleet laittomasta hakkuutoiminnasta ihmisten- ja huumeiden salakuljetukseen.

Syyttävä sormi on osoittanut myös yhteen asuntoautosta kuolleena löytyneeseen mieheen. "Hengelliseksi" matkaoppaaksi ja luolasukeltajaksi kuvaillun miehen kerrotaan kadonneen yhdessä autosta kuolleina löytyneiden 15‑vuotiaan pojan ja 22‑vuotiaan miehen kanssa. Myös poliisi on vahvistanut kolmikon olleen piilossa.

Miehen äiti kertoi saaneensa pojaltaan viestin, jossa tämä kehotti "olemaan uskomatta mitään".

Myös 15‑vuotiaan pojan isän kerrotaan vakuutelleen, ettei mies ollut tappaja ja että uhrit olivat "nähneet sellaista, mitä heidän ei olisi pitänyt nähdä".