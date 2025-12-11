



Tutkija: Hänestä tulisi Ukrainan presidentti, jos vaalit järjestettäisiin nyt Ukrainan Ison-Britannian-suurlähettiläs, kenraali Valeri Zaluzhnyi lähti Downing Streetiltä osallistuakseen halukkaiden maiden kokoukseen Lontoossa 24. lokakuuta 2025. STELLA Pictures / ddp Julkaistu 52 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Tutkijan mukaan vaalien pitäminen sodan aikana olisi Ukrainalle tuhoisaa. Sen vuoksi Venäjä vaaleja haluaakin. Ykköshaastaja tuskin asettuisi ehdolle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina, että on valmis järjestämään maassa vaalit, kunhan Yhdysvallat pystyy takaamaan niiden turvallisuuden. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan kyseessä on taitava poliittinen liike ajan pelaamiseksi. Vaaleja ei kuitenkaan todellisuudessa ole näköpiirissä. Ukrainassa olisi normaalin aikataulun mukaan pitänyt olla presidentinvaalit keväällä 2024. Maassa on kuitenkin vallinnut Venäjän vuoden 2022 hyökkäyksestä lähtien sotatila, jonka aikana vaaleja ei perustuslain mukaan voida järjestää. Venäjä on käyttänyt tätä asetelmaa hyväkseen ja vaatinut Ukrainaan uusia vaaleja väittäen, ettei Zelenskyi ole enää laillinen presidentti. Lue myös: Kenraaliluutnantti: Venäjän hyökkäys Eurooppaan on varmaa, jos tällainen rauhansopimus hyväksytään Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt Zelenskyin käyttävän sotaa hyväkseen välttääkseen uusien vaalien pitämisen.





Myöntymällä uusiin vaaleihin Yhdysvaltain turvatakuiden ehdolla Zelenskyi siirtää Nizhnikaun mielestä vastuun taitavasti Trumpille.

– Zelenskyi näyttää että ongelmana ei ole hän, vaan sota. Hän asettaa vaalien pitämiselle ehdon, jota on mahdotonta täyttää, Nizhnikau sanoo STT:lle.

– Vaikuttaa siltä, että käytännössä turvatakuut vaalien järjestämiseksi olisivat samanlaiset kuin ne turvatakuut, jotka Ukraina haluaisi rauhansopimuksen myötä, eli joukkoja Ukrainaan.

Laillisuus edelleen esteenä

Samat asiat, jotka ovat estäneet vaalien pitämisen tähänkin asti, ovat yhä olemassa.

Ukrainassa perustuslaki kieltää vaalien pitämisen sota-aikana. Zelenskyi sanoi tiistaina pyytävänsä parlamenttia valmistelemaan lakimuutoksia, jotta vaalien järjestäminen olisi mahdollista sotatilalain ollessa voimassa.

Nizhnikaun mukaan Zelenskyi ei voi saada perustuslain muutosta läpi parlamentista. Vaalien pitämistä sota-aikana myös vastustetaan laajasti Ukrainassa.

– Zelenskyi on populisti ja tietää, mikä yleinen mielipide on. Hän tietää, että enemmistö ukrainalaisista pitää vaalien järjestämistä sodan aikana vahingollisena.

Vaalit horjuttaisivat Ukrainaa

Venäjän motiivi vaalien vaatimiselle on Nizhnikaun mukaan Ukrainan epävakauttaminen. Vaalien pitäminen sodan riehuessa olisi hänen mielestään Ukrainalle vaarallista monella tavalla.

Sotatilan ollessa voimassa vaalit eivät ikinä voisi tuottaa laillista presidenttiä, Nizhnikau sanoo.

Tällä hetkellä Venäjän väitteet laittomasta hallituksesta eivät pidä paikkaansa, sillä Zelenskyi on demokraattisesti valittu presidentti.

– Mutta jos he pitävät vaalit, niiden on kaikista yrityksistä huolimatta mahdotonta olla vapaat ja demokraattiset sotatilan aikana, Nizhnikau analysoi.

– Se horjuttaisi maata entisestään.

Ykköshaastajakaan ei asettuisi ehdolle

Zelenskyin lähipiiri on viime viikkoina joutunut keskelle korruptiovyyhtiä. Entä jos vaalit todella järjestettäisiin nyt? Kuka voittaisi?

Nizhnikaun mukaan Ukrainan asevoimien entinen komentaja Valeri Zaluzhnyi voittaisi vaalit, jos hän asettuisi ehdolle. Tutkija ei kuitenkaan usko, että kukaan Ukrainan parasta ajatteleva lähtisi tässä tilanteessa haastamaan Zelenskyiä.

Zelenskyi halasi Zaluzhnyia (oikealla).) myönnettyään hänelle Ukrainan sankari -kunniamitalin 9. helmikuuta 2024 Kiovassa.Alamy / AOP

– Jos vaalien pitämiseen painostettaisiin ulkopuolelta, uskon että Zaluzhnyi ja muut Ukraina-myönteiset ehdokkaat kieltäytyisivät asettumasta ehdolle, koska se ei olisi maan intressien mukaista, Nizhnikau sanoo.

– Ainoa hyötyjä vaaleista ja nykyisistä rauhanneuvotteluista on Moskova.