Trumpilta uusi vaatimus Zelenskyille – samalla bussin alle meni myös "heikko" Eurooppa 3:38 Risto E. J. Penttilä: Ukrainan rauhanprosessin H-hetki lähestyy. Julkaistu 20 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Eurooppa haluaa olla poliittisesti korrekti ja se tekee heistä heikkoja, Trump sanoo. Useat Euroopan johtajat ovat "heikkoja" ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin täytyy alkaa "hyväksyä asioita". Näin toteaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, joka antoi ryöpytyksen täyteisen haastattelun yhdysvaltalaislehti Politicolle. Haastattelu kesti yhteensä 45 minuuttia. Trumpin mukaan Eurooppa ei tiedä, mitä sen pitäisi tehdä. – Eurooppaa tuhotaan, Trump sanoi. Euroopan tulisi Trumpin mukaan hankkiutua eroon laittomista maahanmuuttajista. Haastattelu ydinsanoma Euroopalle on sama, joka huokuu Trumpin hyväksymästä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden strategiasta. Siinä Euroopan suurena ongelmana pidetään maahanmuuttopolitiikkaa, joka "muuttaa mannerta ja luo riitoja". – Jos nykyiset trendit jatkuvat, mantereesta tulee tunnistamaton 20 vuodessa tai jopa alle, strategiassa todetaan.





Oman osansa Trumpin kritiikistä saa esimerkiksi Ruotsi, jonka Trump sanoo olleen yksi maailman turvallisimmista valtiosta, mutta nyt "sen tiedetään olevan erittäin turvaton, no, melko turvaton valtio".

– Se ei ole edes uskottavaa. Se on täysin eri valtio, Trump jatkoi.

"Nato kutsuu isukiksi"

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvallat haluaa Euroopan ottavan johtovastuun puolustusliitto Naton tavanomaisista puolustuskyvyistä vuoteen 2027 mennessä.

Tämä kattaa kaiken tiedustelutiedosta ohjuksiin, totesivat yhdysvaltalaiset puolustusviranomaiset. Jos näin ei tapahdu, on Yhdysvallat valmis vetäytymään keskeisistä Naton suunnitteluprosesseista.

Vuosi 2027 tulee useiden arvioiden mukaan Euroopalle liian nopeasti.

Näin siitä huolimatta, että Eurooppa on voimistanut panostustaan puolustukseen erityisesti sen jälkeen, kun Naton puolustusmenovelvoitetta kasvatettiin keväällä huippukokouksessa.

Politico kysyi Trumpilta suoraan, eikö hän enää halua olla joidenkin Euroopan valtioiden liittolainen. Puolustusliitto Nato koostuu pitkälti Euroopan valtioista, mutta on selvästi Yhdysvaltojen johtama.

– Mielestäni he ovat heikkoja, mutta ajattelen myös, että he haluavat olla poliittisesti korrekteja. Eurooppa haluaa olla poliittisesti korrekti ja se tekee heistä heikkoja, Trump vastasi.

Politicon toimittaja Dasha Burns palasi pian asiaan ja kysyi saman asian toisin: Onko Natossa sellaisia valtioita, joiden ei hänen mukaansa pitäisi olla puolustusliiton jäseniä.

Trumpin mukaan Natossa on jäseniä, jotka "ovat vaikeita Natolle". Trump ei kuitenkaan suoraan pidä tätä ongelmana.

Trump myös muistutti Naton "kutsuvan minua isukiksi". Tällä Trump viittasi Naton keväiseen huippukokoukseen, jossa puolustusliiton pääsihteeri Mark Rutte mielisteli Yhdysvaltojen presidenttiä ja sanoi, että "isukin täytyy välillä käyttää kovaa kieltä".

"Eikä hän sanonut sitä kovin kivasti"

Venäjän toiveiden mukaisesti Yhdysvallat katsoo uudessa kansallisen turvallisuuden strategiassaan, että Naton jatkuva laajentuminen täytyy lopettaa sekä mielikuvien että käytännön tasolla.

Trumpin mukaan montaa mahdollista uutta jäsenmaata ei ole enää edes jäljellä.

Ukrainaa ei Trumpin mukaan pidetty tulevana jäsenmaana edes ennen presidentti Vladimir Putinia nousua Venäjän johtoon eli 1990-luvulla.

– Kun Zelenskyi tapasi Putinin, hän sanoi haluavansa kaksi asiaa. Hän sanoi haluavansa Krimin takaisin ja Nato-jäsenyyden. Eikä hän sanonut sitä kovin kivasti, Trump sanoi.

Putin ja Zelenskyi ovat tavanneet kasvotusten kerran vuonna 2019 jälkimmäisen toimittua presidenttinä vasta kuusi kuukautta.

Zelenskyi sanoi tuolloin, että Ukrainalle on tärkeää, että se saa haltuunsa "koko rajan" itäisessä Ukrainassa, jota Venäjän tukemat separatistijoukot tuolloin hallitsivat, yhdysvaltalaislehti New York Times kirjoitti.

Ukraina teki tapaamisen jälkeen julkisesti selväksi, ettei se ole valmis tekemään Venäjälle sen haluamia myönnytyksiä turvallisuuspolitiikkaansa. Venäjä vaati jo tuolloin ja vaatii yhä Ukrainaa luopumaan Nato-jäsenyyden havittelusta.

Yhdysvaltojen tiedetään vastustavan Ukrainan Nato-jäsenyyttä.

"Puhuvat liikaa"

Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina ovat jälleen neuvotelleet rauhanehdoista viime viikot.

Yhdysvaltojen alkuperäinen 28-suunnitelmaa pidettiin laajalti erittäin Venäjä-myönteisenä, mutta kaikkien tahojen mukaan sopimusluonnos on sittemmin muuttunut merkittävästi.

Lehtintietojen mukaan Yhdysvallat painostaa Ukrainaa luopumaan koko Donetskin alueesta Venäjän toiveiden mukaisesti, mutta presidentti Zelenskyin mukaan tämä ei käy.

Politicon haastattelussa Trump totesi, että Zelenskyi täytyy "alkaa hyväksyä asioita".

– Tiedätkö, kun olet häviämässä. Ja he ovat häviämässä, Trump sanoi.

Merkittävä osa Euroopan valtioista on vakuuttanut jatkavansa Ukrainan tukemista senkin jälkeen kun Yhdysvallat on vähintään voimakkaasti vihjannut vähentävänsä ase- ja tiedusteluapua, jos Ukraina ei suostu rauhaan.

– Sitten heidän täytyy tukea sitä (Ukrainaa). Jotkut (Euroopan johtajista) ovat ystäviäni. Jotkut ovat ok. Tunnen hyvät johtajat ja huonot johtajat. Tunnen fiksut ja tunnen tyhmät. Siellä on joitain todella tyhmiä myös. Mutta he (eurooppalaiset) eivät tee hyvää työtä, Trump sanoi.

– He puhuvat liikaa, eivätkä he saa tuloksia. Me puhumme Ukrainasta. He puhuvat, mutta eivät tee. Ja sota vain jatkuu ja jatkuu, hän jatkoi.