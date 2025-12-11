Yhdysvaltalainen kenraaliluutnantti pitää Venäjän hyökkäystä Nato-maahan varmana, jos rauhansopimus ei onnistu takaamaan Ukrainan puolustusta.
Ukrainan rauhansopimuksen hiominen puolin ja toisin on kestänyt jo useita viikkoja.
Euroopan maat yrittävät auttaa Ukrainaa neuvottelemaan paremmat ehdot itselleen, sillä Yhdysvaltojen esittelemässä ehdotuksessa Venäjä kävelisi konfliktista ulos selvänä voittajana.
Yhdysvaltalainen eläköitynyt kenraaliluutnantti Ben Hodges sanoo riippumattoman venäläismedia Meduzan haastattelussa, että harkitsematon diili lisää riskiä Venäjän hyökkäyksestä Nato-maahan.
– Sopimus, jossa Ukraina ei pysty puolustautumaan asianmukaisesti ja venäläiset saavat armahduksen kaikista tekemistään sotarikoksista, takaisi sen, että Venäjä hyökkäisi Euroopan maihin seuraavien parin vuoden aikana.
1:37
Katso myös: Venäjän uhka Euroopalle on "täysin selvä", sanoo Britannian suurlähettiläs MTV:lle.
Hodgesin mukaan Yhdysvaltojen esittämä sopimus perustuu täysin luottamukseen, että Venäjä todella tyytyy saamiinsa alueisiin ja että se pysyisi tehdyissä sopimuksissa.
Ja luottamukseen siitä, että presidentti Vladimir Putin oli rehellinen sanoessaan, että "Venäjä vain toivoo rauhaa ja ettei Nato hyökkäisi".
– Mikään tosiseikoista ei anna aihetta uskoa niin, Hodges toteaa Meduzalle.
– Joten vaikka Yhdysvallat on selvästi asettunut Kremlin puolelle tässä asiassa – ja kyse on pelkästään Trumpin hallinnon, hänen perheensä ja joidenkin kumppaneidensa liiketoimista – onneksi useimmat eurooppalaiset näyttävät heräävän todellisuuteen, että tämä ei ole se Yhdysvallat, jonka he muistavat. Ja että heidän on varmistettava, ettei Ukraina epäonnistu.
Samalla Ukraina kohdistaa iskujaan Venäjän talouden heikkoon kohtaan, eli öljy- ja kaasuteollisuuteen.
– Luulen, että se aiheuttaa heille vakavia taloudellisia ongelmia ensi vuoden aikana. Mutta kaikki, mitä sanon, perustuu oletukseen, että länsi jatkaa Ukrainan auttamista, vaikka Yhdysvallat ei sitä tekisikään.
Hodgesin mukaan Naton ja Euroopan tulisi sanoa totuus selkeästi ääneen.
– Venäjä on sodassa meitä vastaan, vaikka me emme ole sodassa heitä vastaan.