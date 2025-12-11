– Sopimus, jossa Ukraina ei pysty puolustautumaan asianmukaisesti ja venäläiset saavat armahduksen kaikista tekemistään sotarikoksista, takaisi sen, että Venäjä hyökkäisi Euroopan maihin seuraavien parin vuoden aikana.

Yhdysvaltalainen kenraaliluutnantti pitää Venäjän hyökkäystä Nato-maahan varmana, jos rauhansopimus ei onnistu takaamaan Ukrainan puolustusta.

Eläköitynyt kenraaliluutnantti Ben Hodges on toiminut useissa tehtävissä Yhdysvaltojen armeijassa ja Natossa. Nyt hän varoittaa Venäjän aikeista.

Eläköitynyt kenraaliluutnantti Ben Hodges on toiminut useissa tehtävissä Yhdysvaltojen armeijassa ja Natossa. Nyt hän varoittaa Venäjän aikeista. AOP

Katso myös: Venäjän uhka Euroopalle on "täysin selvä", sanoo Britannian suurlähettiläs MTV:lle.

Ja luottamukseen siitä, että presidentti Vladimir Putin oli rehellinen sanoessaan, että "Venäjä vain toivoo rauhaa ja ettei Nato hyökkäisi".

– Joten vaikka Yhdysvallat on selvästi asettunut Kremlin puolelle tässä asiassa – ja kyse on pelkästään Trumpin hallinnon, hänen perheensä ja joidenkin kumppaneidensa liiketoimista – onneksi useimmat eurooppalaiset näyttävät heräävän todellisuuteen, että tämä ei ole se Yhdysvallat, jonka he muistavat. Ja että heidän on varmistettava, ettei Ukraina epäonnistu.