Kiinniottoja tehtiin parissakymmenessä maakunnassa.

Turkissa poliisi on ottanut kiinni yli 350 ihmistä maanlaajuisissa terroristijärjestö Isisin vastaisissa operaatioissa. Asiasta kertoi tiistaina Turkin sisäministeri Ali Yerlikaya viestipalvelu X:ssä.



Yerlikayan mukaan kiinni otetuilla epäillään olevan yhteyksiä Isisiin. Kiinniottoja tehtiin parissakymmenessä maakunnassa.



Maanantaina kolme poliisia sai surmansa Isisin vastaisessa operaatiossa Luoteis-Turkissa Yalovassa. Useita tunteja kestäneessä yhteenotossa kuoli myös kuusi Isisin jäsentä.



Jouluna poliisi teki Turkissa niin ikään suuroperaation terroristijärjestö Isisiä vastaan ja otti kiinni yli sata ihmistä. Poliisin mukaan näin estettiin mahdollisesti terrori-iskut joulun ja uudenvuoden juhliin.



Viimeksi Isis teki massiivisen terrori-iskun Istanbulissa suosittuun yökerhoon uudenvuodenyönä 2017. Joukkoampumisessa kuoli lähemmäs 40 ihmistä ja yli 70 haavoittui.