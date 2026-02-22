Pakistanin viestintäministeriön mukaan iskut tehtiin vastauksena Afganistanin tukemien militanttiryhmien viimeaikaisiin itsemurhaiskuihin.
Pakistanin ilmaiskut Afganistanin rajaseudulla tappoivat yli 80 ihmistä, sanoi pakistanilainen turvallisuuslähde sunnuntaina.
Uutistoimisto AFP:n journalistit Afganistanissa eivät pystyneet vahvistamaan kuolleiden määrää.
Pakistanin viestintäministeriö ilmoitti aiemmin sunnuntaina iskeneensä "terroristileireihin" Pakistanin ja Afganistanin rajaseudulla.
Ministeriön mukaan Pakistan teki iskuja tiedustelutietojen perusteella kaikkiaan seitsemään kohteeseen, jotka kuuluivat Pakistanin Taleban-äärijärjestölle sekä Isis-terroristijärjestöön liittyvälle ryhmälle.
Afganistanin hallituksen edustaja sanoi, että iskut kohdistuivat maan itäosiin ja surmasivat ja haavoittivat kymmeniä ihmisiä.
