Saksalaismedia Deutsche Wellen toimittaja on vangittu Istanbulissa syytettynä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin halventamisesta.

Turkkilainen Alican Uludag pidätettiin torstaina Ankarassa.

Uludagia syytetään muun muassa valeuutisten levittämisestä sosiaalisessa mediassa. Turkkilaisen lehdistönvapautta ajavan kansalaisjärjestön MLSA:n mukaan Uludag on kiistänyt syytteet.

Deutsche Welle ja kansalaisjärjestöt ovat sanoneet syytteiden olevan perättömiä sekä osa Turkin hallinnon pyrkimyksiä rajoittaa sananvapautta ja haitata toimittajien työtä. Myös Saksan kulttuuri- ja mediaministeri Wolfram Weimer on vaatinut Uludagin välitöntä vapauttamista.

Turkissa presidentin kritisoijat ovat saaneet vastaavia syytteitä ennenkin. Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksillä Turkki sijoittuu maailman maista häntäpäähän.