Molemmat kiinniotetut ovat Venäjän kansalaisia.

Venäjällä kenraali Vladimir Aleksejevin ampumisesta epäilty mies on otettu kiinni Arabiemiraateissa Dubaissa ja luovutettu Venäjälle, kertoo maan turvallisuuspalvelu FSB venäläisten uutistoimistojen mukaan.

Lisäksi yksi väitetty rikostoveri otettiin kiinni Moskovassa.

Aleksejeviin osui uutistoimisto Reutersin mukaan useita luoteja ja hänet toimitettiin sairaalaan.

Ampuminen tapahtui perjantaina Moskovan luoteisosassa Volokolamskin valtatiellä sijaitsevassa asuinrakennuksessa.

Molemmat kiinniotetut ovat Venäjän kansalaisia. FSB kertoo valtiolliselle uutistoimisto Tassille, että lisäksi toinen epäilty rikostoveri pakeni Ukrainaan.

Venäjä on syyttänyt Ukrainaa kenraalin salamurhayrityksestä. FSB:n mukaan rikoksen järjestäjien etsintä jatkuu, kertoo Interfax.

Ukraina kiistää osallisuutensa

Ukraina on kommentoinut tapahtunutta vähäsanaisesti, mutta maan ulkoministeri Andri Sybiha kiisti uutistoimisto Reutersille, että Ukraina olisi ampumisen takana.

Venäjä ei ole julkistanut tuoretta tietoa kenraalin tilasta. Aleksejevia ammuttiin perjantaiaamuna Moskovassa ja hänet vietiin hoidettavaksi sairaalaan. Vahvistamattomien mediatietojen mukaan hän oli tuolloin kriittisessä tilassa.

Aleksejev on Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n apulaispäällikkö. Hän johti Venäjän asevoimien tiedusteluoperaatioita Syyriassa, kun Venäjä tuki sittemmin syrjäytettyä presidenttiä Bashar al-Assadia.

Useita korkea-arvoisia venäläisiä upseereja on surmattu sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.