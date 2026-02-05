Valtioneuvosto on päättänyt tämän vuoden kiintiöpakolaispaikkojen kohdistuksesta, joka pidettiin samanlaisena kuin kahtena edellisvuonna.
Suomi ottaa vuosittain vastaan 500 kiintiöpakolaista.
Tänä vuonna Suomi ottaa vastaan muun muassa 150 afganistanilaista pakolaista Iranista, 120 kongolaista Ruandasta ja 100 syyrialaista Turkista.
Oikeuskansleri piti viime vuonna pakolaiskiintiön kohdentamisen valmistelua epäonnistuneena.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan sisäministeriön poliittinen johto oli pyrkinyt priorisoimaan kristittyjä vuoden 2025 pakolaiskiintiön kohdentamisessa.