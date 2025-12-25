Poliisi teki ratsioita yli sataan osoitteeseen Istanbulissa Isisiä vastaan suunnatussa operaatiossa.
Turkin Istanbulissa on otettu kiinni yli sata ihmistä, joiden poliisi epäilee suunnitelleen terrori-iskuja joulun sekä uudenvuoden juhliin ja tapahtumiin.
Istanbulin syyttäjänviraston mukaan kiinni otettaviksi määrättiin kaikkiaan 137 ihmistä. Heistä 115 on tähän mennessä saatu kiinni ratsioissa, joita tehtiin Istanbulissa yli sataan osoitteeseen.
Useissa turkkilaismedioissa, muun muassa Sabah-lehdessä, julkaistun syyttäjänviraston lausunnon mukaan henkilöiden epäillään tiedustelutietojen perusteella olleen mukana äärijärjestö Isisin suunnitelmassa tehdä iskuja loppuvuoden juhliin.
Isis teki massiivisen terrori-iskun suosittuun yökerhoon Istanbulissa uudenvuodenyönä 2017. Joukkoampumisessa kuoli lähemmäs 40 ihmistä ja yli 70 haavoittui.
Tällä kertaa iskut olisivat syyttäjän mukaan kohdistuneet ensisijaisesti Turkin uskonnollisiin vähemmistöihin.
Turkin tiedustelupalvelu kertoi jo aiemmin tällä viikolla ottaneensa kiinni Pakistanin ja Afganistanin rajalla turkkilaismiehen, jonka kerrottiin olevan Isisissä johtavassa asemassa. Hänen kerrottiin valmistelleen terrori-iskuja Pakistanin, Afganistanin ja Turkin lisäksi myös Euroopassa.
Isis-johtaja surmattu Syyriassa
Syyrian hallitus puolestaan kertoi joulupäivänä, että Isisin korkea-arvoinen johtaja oli surmattu Syyriassa.
Syyrian turvallisuuspalvelut tekivät niin kutsutun täsmäiskun yhteistyössä Yhdysvaltojen johtaman Isisin-vastaisen koalition kanssa. Iskussa kuollutta Abu Omar Shaddadia on pidetty yhtenä Syyrian näkyvimmistä Isis-johtajista, Syyrian väliaikaishallituksen sisäministeriön lausunnossa sanottiin.
Aiemmin samana päivänä Syyriassa kerrottiin toisen Isis-johtajan kiinniotosta.
Yhdysvallat teki viime viikolla yli 70 iskua erilaisiin Isisiin liittyviin kohteisiin Syyriassa. Presidentti Donald Trump kuvaili iskuja kostoksi kolmen yhdysvaltalaisen kuolemasta joulukuisessa iskussa, jonka tekijänä on pidetty Isisiä.