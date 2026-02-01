Turkissa Antalyassa on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on kuollut ainakin kahdeksan ja loukkaantunut lähes kolmekymmentä ihmistä.
Turkissa tapahtuneesta kolarista kertoo alueen kuvernööri.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, minkä maan kansalaisia uhrit olivat tai oliko linja-auton kyydissä myös ulkomaalaisia.
Türkiye-sanomalehden mukaan onnettomuudessa ollut linja-auto suistui rotkoon.
Lehden tietojen mukaan linja‑auto oli törmännyt tien reunakaiteisiin ennen syöksymistään 15 metriä syvään ojaan.
Yksi onnettomuudesta selvinnyt matkustaja kertoi sään olleen sumuinen ja tien liukas ja kuljettajan epäonnistuneen kaarteen ajossa ennen bussin kaatumista.
Kuvassa rotkoon suistunut linja-auto ja pelastustyöntekijöitä sen ympärillä.AFP / Lehtikuva
Turkin oikeusministeri Yilmaz Tunc on sanonut, että onnettomuudesta on aloitettu tutkinta. Viranomaiset eivät toistaiseksi ole kommentoineet, mikä aiheutti onnettomuuden.
Antalya sijaitsee Turkin eteläosassa. Se on suosittu turistikaupunki ja myös suomalaisten suosiossa.
Juttu päivittyy.