Australian Sydneyssä mielenosoitukset Israelin presidentti Isaac Herzogin vierailua vastaan ovat äityneet väkivaltaisiksi.
Poliisi on käyttänyt pippurisumutetta mielenosoittajia vastaan Australian Sydneyssä tänään maanantaina.
Asiasta raportoivat muun muassa uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja ja paikallinen palestiinalaisaktivistiryhmä.
AFP:n toimittaja sanoi nähneensä, että ainakin 15 mielenosoittajaa otettiin kiinni, kun he ottivat yhteen poliisin kanssa.
Uuden Etelä-Walesin osavaltion poliisi kieltäytyi tuoreeltaan kommentoimasta asiaa AFP:lle.
Australialaismedioiden mukaan poliisi kertoi ottaneensa kiinni Sydneyssä maanantain protestien aikana lähes 30 ihmistä.
Isaac Herzogin nelipäiväisen vierailun tarkoitus on muistaa Sydneyn Bondi Beachilla joulukuussa tapahtuneen ampumisen uhreja.
Juutalaisyhteisöön kohdistuneessa ampumisessa kuoli 15 ihmistä.