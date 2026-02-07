Irak on tähän mennessä vastaanottanut yli 2 200 Isis-vankia, jotka on siirretty maahan Syyrian leireiltä, kertoo irakilaisviranomainen uutistoimisto AFP:lle.

Yhdysvallat ilmoitti viime kuussa aikovansa siirtää Syyrian leireiltä Irakiin 7 000 terroristijärjestö Isisin taistelijaa varmistaakseen, että he ovat turvallisesti tallessa. Vangit olivat aiemmin leireillä ja vankiloissa Syyrian koillisosien kurdialueilla, joissa paikalliset kurditaistelijat vastasivat heistä. Päätös siirrosta tehtiin samalla, kun Yhdysvallat lopetti yhteistyönsä kurdijoukkojen kanssa.

Maanantaina Irakin oikeuslaitos ilmoitti aloittaneensa lähes 1 400 vastaanottamansa Isis-taistelijan tapausten tutkinnan. Isis hallitsi osia Irakin länsi- ja pohjoisosista vuodet 2014–17, joiden aikana se syyllistyi lukemattomiin rikoksiin.

Viime vuosina Irak on langettanut muun muassa kuolemanrangaistuksia ja elinkautisia terrorismirikoksista tuomituille.