Räjähdyksessä kuoli yli 30 ja haavoittui noin 170 ihmistä. Kuolonuhrien määrän kerrotaan voivan vielä nousta.
Pakistanissa perjantaina yli 30 kuolonuhria vaatineen itsemurhaiskun tekijäksi on ilmoittautunut äärijärjestö Isis. Asiasta kertoi jihadistien verkkoliikennettä tarkkaileva SITE-konsulttitoimisto.
Isku tehtiin perjantairukousten päättymisen jälkeen shiiamuslimien moskeijassa maan pääkaupungissa Islamabadissa. Räjähdyksessä haavoittui noin 170 ihmistä. Kuolonuhrien määrän kerrotaan voivan vielä nousta.
Isisin mukaan itsemurhapommittaja laukaisi räjähdeliivinsä moskeijan sisemmillä porteilla, SITE kertoi.
Turvallisuuslähde sanoi uutistoimisto AFP:lle, että hyökkääjä oli pysäytetty moskeijan portilla, minkä jälkeen tämä oli räjäyttänyt itsensä.
Etelä-Aasian Pakistanissa valtaosa väestöstä on sunnimuslimeja. Shiiamuslimeja on väestöstä 10–15 prosenttia.
Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ilmaisi perjantaina syvän surunsa ja tuomitsi iskun.
Kyseessä oli tappavin Islamabadissa tehty isku lähes 20 vuoteen. Vuonna 2008 Marriott-hotelliin kohdistunut autopommi-isku vaati 60 kuolouhria.
Edellinen merkittävä isku Islamabadissa nähtiin viime marraskuussa, kun oikeustalon ulkopuolella tehty itsemurhaisku tappoi 12 ihmistä ja haavoitti kymmeniä.
Viime viikolla 36 siviiliä sekä yli 20 turvallisuusjoukkojen jäsentä kuoli maan lounaisosassa sijaitsevassa Balochistanin maakunnassa tehdyissä iskuissa.
Iskua seuranneissa yhteenotoissa kuoli viranomaisten mukaan lähes 200 militanttia. Pakistanin turvallisuusjoukot ovat vuosikymmeniä taistelleet kapinallisryhmiä vastaan Balochistanissa.