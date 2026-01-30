Hovioikeus katsoo tuomittujen hankkineen hyötyä toisilleen sekä kahdelle sopimuskumppanina olleelle asiantuntijalle osallistumalla päätöksentekoon ilman lupaa.

Helsingin hovioikeus on tuominnut kaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen virkamiestä virkarikoksesta sakkorangaistuksiin. Hovin mukaan miehet allekirjoittivat ristiin sopimukset omista korvauksistaan.

Kyse oli EU-rahoitteisesta Twinning-hankkeesta, jonka tavoitteena oli kehittää Turkin vankeinhoitojärjestelmää vuonna 2019.

Toinen tuomituista lähetti elokuussa 2019 Rikosseuraamuslaitoksen johtoryhmälle viestin tiedustellakseen korvauksista, ja pääjohtajan sijainen vastasi: ”Meillä on asia tulossa valmisteltuna päätettäväksi ihan lähiviikkoina, joten nyt ei päätöksiä tehdä. Käsittääkseni Turkin osalta tuo kulukorvaus jäi keväällä auki ja nyt sisältyy päätettävään kokonaisuuteen. Odotellaan miten uusi pääjohtaja asiat linjaa.”

Helsingin käräjäoikeus päätyi toukokuussa 2024 antamallaan tuomiolla hylkäämään syytteet, sillä sen mukaan pääjohtajan sijaisen viesti oli yleisluontoinen ohjeistus. Viestiä ei käräjäoikeuden mukaan voitu pitää määräyksenä siitä, ettei mitään korvauksiin liittyviä päätöksiä saanut tehdä.

Hovi: Osallistuivat päätöksentekoon

Käräjäoikeudesta poiketen hovioikeus katsoi, että tuomitut osallistuivat päätöksentekoon allekirjoittamalla sopimukset, joissa sovittiin muun muassa korvausten maksamisesta. Hovin mukaan tuomitut tiesivät, että sopimuskumppaneina olevat asiantuntijat saavat taloudellista hyötyä.

Hovi katsoo tuomittujen rikkoneen pääjohtajan sijaisen määräystä hankkiakseen hyötyä toisilleen sekä kahdelle sopimuskumppanina olleelle asiantuntijalle.

– (Tuomitut) ovat rikkoneet virkatoiminnassa noudatettavaan pääjohtajan sijaisen antamaan määräykseen perustuvan virkavelvollisuutensa olla päättämättä korvausten maksamisesta asiantuntijoille, kirjoittaa hovioikeus tuomionsa perusteluissa.

Molemmat miehet tuomittiin hovioikeudessa 40 päiväsakon rangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä. Heidän tuloillaan se tekee 1 960 ja 2 200 euroa.

Miehet kiistivät syyllistyneensä rikokseen.