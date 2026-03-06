Bahrainin ja Saudi-Arabian F1-osakilpailuja tuskin korvataan, jos – niin kuin tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä – ne jätetään ajamatta Lähi-idän konfliktin vuoksi.

Lukuisat korkea-arvoiset lähteet Melbournen F1-varikolla kertoivat Reutersille, että kauden lyhentäminen 24 osakilpailusta 22 osakilpailuun on kaikkein todennäköisin vaihtoehto.

Bahrainin GP on määrä ajaa 12. huhtikuuta, Saudi-Arabian GP viikkoa myöhemmin.

Bahrainin pääkaupunki Manama ja Saudi-Arabia ovat olleet viimeisen viikon aikana toistuvasti Iranin ohjusten ja droonien kohteena sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin.

Alueen tärkeimmät lentokentät, jotka ovat merkittävä kansainvälisen liikenteen solmukohta, ovat olleet lauantain jälkeen valtosin suljettuina.

Vaikka mediassa on ollut esillä useita ratoja mahdollisina korvaavina vaihtoehdoina – esimerkiksi Imola, Le Castellet, Portimao ja Istanbul Park – F1-sirkuksen siirtäminen näin lyhyellä varoitusajalla on käytännön tasolla mittava logistinen haaste.

Myös kisajärjestäjien näkökulmasta yhtälö on esimerkiksi pääsylippujen myyntiä ajatellen melko mahdoton.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty myös sitä, että Japanin Suzukassa ajettaisiin kauden kolmannen osakilpailun jälkeen myös kauden neljäs osakilpailu, mutta tämä toisi mukanaan uusia ongelmia eikä radan omistavalla Hondalla juuri ole kannustimia kisan järjestämiseen, kun sen valmistamat voimayksiköt ovat tällä hetkellä yksi F1:n suurimmista naurunaiheista.