Mercedeksen F1-pomo Toto Wolff on ilmeisen kypsä negatiiviseen uutisointiin tallin ympärillä. Tänään Bahrainissa Wolff antoi turhautumisensa purkautua.

Formula ykkösiin tehtiin alkavalle kaudelle jopa historian suurin tekninen mullistus, ja huhupuheissa on kerrottu jo pitkään, että Mercedeksen moottori olisi alkavalla kaudella selkeästi muita tehokkaampi.

Kilpailevat moottorivalmistajat Ferrari, Red Bull, Honda ja Audi ovat toistuvasti vihjanneet, että Mercedes olisi keksinyt säännöistä porsaanreiän ja ylittäisi sallitun puristussuhteen lämpölaajenemisen ja materiaaliteknologian avulla.

Puristussuhde laskettiin edellisten sääntöjen 18:1:stä 16:1:een. Mittaukset tehdään silloin, kun moottori ei ole täydessä käyntilämpötilassaan, ja kilpailijat epäilevät, että Mercedes ylittää edellä mainitun lukeman moottorin lämmetessä.

Nyt onkin ehdotettu, että puristussuhdetta koskevaa sääntöä muutetaan 1. elokuuta alkaen niin, että mittaukset tehdään sekä kylmälle että "edustavassa 130 asteen lämpötilassa" olevalle moottorille.

Mikäli neljä muuta moottorivalmistajaa äänestää muutoksen puolesta yhdessä Kansainvälisen autoliiton ja F1:n kanssa, muutos hyväksytään, ja BBC:n mukaan tämä vaikuttaa todennäköiseltä.

Äänestys on määrä järjestää ennen 8. maaliskuuta Australiassa ajettavaa kauden ensimmäistä osakilpailua, mutta elokuun määräaika antaisi Mercedekselle mahdollisuuden hyödyntää moottorissaan mahdollisesti olevaa etua 13:ssa kauden 24 osakilpailusta.

Kilpailijoiden mukaan sallitun puristussuhteen ylittäminen voisi hyödyttää Mercedestä ja sen valmistamalla moottorilla ajavia Alpinea, McLarenia ja Williamsia jopa 0,3 sekunnilla kierrosta kohden.

Wolff on johdonmukaisesti kiistänyt Mercedeksen rikkovan sääntöjä.

– Olemme koko ajan sanoneet, että tämä on kuin myrsky vesilasissa. Esillä on ollut sellaisia lukuja, että jos ne pitäisivät paikkansa, ymmärtäisin täysin, miksi joku taistelee tätä vastaan, mutta loppujen lopuksi tämä ei ole taistelemisen arvoista, Wolff sanoi Sky Sportsin mukaan.

Wolff sanoo olevansa "filosofisesti eri mieltä" nyt tehdyn muutosehdotuksen kanssa, mutta Mercedes tuskin lähtee tekemään asiasta numeroa, mikäli muutoksen tielle lähdetään.

– Meidän kannaltamme se ei muuta mitään.

Tämän lisäksi Mercedekseen liittyen on ollut esillä epäilyksiä Petronasin valmistamasta polttoaineesta. F1 seuraa alkavalla kaudella rallin MM-sarjan esimerkkiä ja alkaa käyttää fossiilivapaata polttoainetta.

Motorsrport uutisoi aiemmin tällä viikolla, ettei malesialaisyhtiön tuote ole vielä saanut tarvittavaa hyväksyntää. Motorsportin uutisen mukaan Petronas-tuotteen hylkääminen pakottaisi Mercedeksen ja heidän asiakastiiminsä käyttämään väliaikaista polttoainetta.

– Tämä on taas yksi tällainen tarina. Ensin meille sanotaan, että rikomme puristussuhdetta koskevaa sääntöä, mikä on täyttä paskapuhetta, kerta kaikkiaan. Ja nyt tulee seuraava tarina, että polttoaineemme on sääntöjen vastaista. En tiedä, mistä tämä tulee ja alkaa taas pyöriä uudelleen.

Autosportin mukaan tätä seurasi vielä jokseenkin erikoinen purkaus, jota Wolff itsekin alkoi jo heti perään katua.

– Ehkä huomenna tulee ilmi taas jotain muuta. Ehkä se, että nimeni löytyy Epstein-tiedostoista.

– Kadun tuota kommenttia jo nyt.