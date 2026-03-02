Kansainvälinen autoliitto FIA tekee varasuunnitelmia keväällä Lähi-idässä ajettavien osakilpailuiden siirtouhan takia.

Tällä viikolla Australian Melbournesta käynnistyvän F1-sirkuksen on määrä saapua Bahrainiin huhtikuun 12. päivän kisaan. Seuraavalla viikolla edessä on Saudi-Arabian GP.

Osakilpailut ovat nyt uhattuna Iranin ammuttua ohjuksia ja lennokkeja useisiin naapurimaihinsa sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat iskivät maahan lauantaina.

Formula 1 perui Bahrainiin suunnitellut rengasvalmistaja Pirellin testit Persianlahden konfliktin takia.

Nyt Kansainvälinen autoliitto FIA seuraa tilanne tarkasti kisojen osalta. Niitä ennen kestävyysautojen WEC-sarjaa on tarkoitus ajaa Qatarissa 28. maaliskuuta.

– Turvallisuus ja hyvinvointi ohjaavat päätöksiämme, kun arvioimme sinne suunniteltujen WEC- ja F1-kisojen tilannetta, puheenjohtaja Mohammed bin-Sulayem lupaa FIA:n tiedotteessa.

Bin-Sulayem on kotoisin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Dubaista, johon Iran on niin ikään iskenyt.

– Ajatukseni ovat kaikkien niiden luona, joihin viimeaikaiset tapahtuvat Lähi-idässä ovat vaikuttaneet. Olemme syvästi surullisia henkien menetyksestä ja seisomme tästä kärsineiden perheiden ja yhteisöjen tukena, Bin-Sulayem toteaa.