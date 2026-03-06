Iranin joukkue ei osallistu Milano-Cortinan paralympiakisoihin, Kansainvälinen paralympiakomitea IPC tiedotti perjantaina.
Iranin paralympiakomitea oli IPC:n puheenjohtajan Andrew Parsonsin mukaan ilmoittanut, ettei matkustaminen Italiaan onnistu turvallisesti.
Iranilla on parhaillaan käynnissä sotatoimet Lähi-idässä. Laajalle levinnyt kriisi käynnistyi, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät ohjuksin Iraniin viime viikon lauantaina.
Iranin joukkueessa olisi ollut Milano-Cortinan kisoissa vain yksi urheilija, parahiihtäjä Aboulfazl Khatibi Mianaein.