Jääkiekon Liigassa pelaava Helsingin IFK kertoi perjantaina, että seuran urheilun kehitysjohtajana aloittaa toukokuun alussa Timo Elo.

Tehtävään kuuluu seuran mukaan erityisesti pelaajapolun kehittäminen, juniorisopimukset sekä valmennustoiminnan kehittäminen U18- ja U20-ikäluokissa.

Timo Elolla on valmennuskokemusta Rauman Lukosta ja Tampereen Tapparasta. Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Elo oli Lukossa junioriurheilujohtajana.

– HIFK on ainutlaatuinen suomalainen urheiluinstituutio, joka merkitsee paljon intohimoisille kannattajilleen. HIFK:ssa piilee valtava potentiaali, ja meidän tehtävämme on ulosmitata tämä potentiaali, niin liigatasolla kuin junioritoiminnassakin, Elo toteaa HIFK:n tiedotteessa.

– Minulle tärkeitä asioita ovat yhteiset, selkeät toimintatavat läpi seuran, pelaajien laadukas arki ja urheilullisuus. Onnistuminen mitataan liigajoukkueen menestyksen, tuottamiemme liigapelaajien ja NHL-varausten kautta. Näillä resursseilla on pystyttävä kilpailemaan.