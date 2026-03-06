Kuulohaasteet voivat kehittyä huomaamatta, sillä ihminen sopeutuu vähitellen hiljaiseen äänimaailmaan.
Varhainen kuulon heikkenemiseen puuttuminen helpottaa arkea, mutta myös ehkäisee kuulo-ongelmien pahenemista.
Siksi Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että jokainen 50-vuotias kävisi kuulontutkimuksessa viiden vuoden välein ja kuudenkympin tultua täyteen kolmen vuoden välein.
– Jos kuulohaasteet kehittyvät pikkuhiljaa, voi niitä olla haastava tiedostaa, koska ihminen sopeutuu hiljaiseen äänimaailmaan, huomautti Kuuloliiton asiantuntija Tiina Hattunen Huomenta Suomessa.
Katoavat konsonantit ovat merkki
Jos huomaa, että toisen ihmisen puhetta on haastava kuulla, vaikka taustalla ei olisi kummoistakaan hälyä tai melua, on se syy tutkituttaa oma kuulonsa.