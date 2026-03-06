Poliisi epäilee nuorta miestä törkeistä rikoksista Pöytyän ulosajossa.

Poliisi epäilee eilisiltana Pöytyän Kyröntiellä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa rikosta, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Onnettomuus tapahtui hieman ennen kello 20.

Henkilöauto oli suistunut tieltä erittäin kovassa vauhdissa. Molemmat autossa olleet loukkaantuivat onnettomuudessa, matkustaja erittäin vakavasti. Heidän toimitettiin paikalta kiireellisesti sairaalahoitoon.

Auton 19-vuotias kuljettaja loukkaantui tilanteessa ja hänen 17-vuotias matkustajansa loukkaantui hengenvaarallisesti.

Onnettomuuspaikalla lähellä Karinaisten kirkkoa oli 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Poliisi epäilee kuljettajan ajaneen tilanteessa erittäin lujaa ylinopeutta ja suistuneen tieltä vastaantulevien kaistan puolelta tien vieressä olevaan metsään.

Poliisi epäilee auton kuljettajaa törkeästä vammantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.